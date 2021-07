Battlefield 5 geschenkt: Alle Gratisspiele bei Amazon Prime im August

Abonnenten von Amazon Prime bekommen auch im August 2021 einige Spiele obendrauf: Früher gab's oft kleine Indiespiele gratis, neuerdings stehen einige ganz große Namen auf dem Programm. Noch bis zum 4. August gibt's Battlefield 1 zum dauerhaften Sichern. Ab 2. August bis 1. Oktober folgt dann das neueste Battlefield 5.

Außerdem gibt's einen wahren Klassiker: den LucasArts-Titel Indiana Jones and the Fate of Atlantis von 1992. Dieses wortwörtliche »Indy-Spiel« ist ebenfalls ab 2. August in der Aktion bei Prime Gaming enthalten.

So bekommt ihr die Spiele: Ihr braucht ein Abonnement von Amazon Prime. Neue Kunden bekommen einen Gratismonat, bevor 7,99 Euro pro Monat fällig werden. Auf der Seite von Prime Gaming könnt ihr die Spiele beanspruchen, im Fall von Battlefield 5 erhaltet ihr einen Origin-Key. Das Spiel gehört anschließend dauerhaft euch, auch wenn ihr das Amazon-Abo direkt im Anschluss kündigt.

Wenn ihr ohne Abonnement an kostenlosen Spielen interessiert seid, lohnt sich ein Blick auf die Epic-Geschenke der Woche:

5 0 Mehr zum Thema Kostenlos bei Epic: Zwei neue Gratisspiele

Battlefield 5

Genre: Ego-Shooter | Release: 20. November 2018 | Angebot gilt vom: 2. August bis 1. Oktober

Der neueste Battlefield-Ableger führt die Serie zurück zu den Ursprüngen, sprich in den Zweiten Weltkrieg. Im visuell beeindruckenden Battlefield 5 kämpft ihr an eher unbekannten Schauplätzen wie dem verschneiten Skandinavien oder den verwinkelten Gassen Rotterdams.

Mit dem Pazifikkrieg bietet Battlefield 5 zudem ein sonnigeres Szenario, zu dem auch beliebte Map-Klassiker wie Wake Island und Iwo Jima gehören. Besonders das Pazifikszenario kam bei Fans der Serie gut an.

Insgesamt blieb Battlefield 5 aber bei Kritikern hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der langsame Fluss neuer Inhalte sorgte dafür, dass viele Spieler dem Shooter den Rücken kehrten. Der Support mit neuen Maps und Modi wurde im Juni 2020 eingestellt.

Dennoch kann es sich gerade für lau nochmal lohnen, in Battlefield 5 reinzuschauen. Alleine auf Steam sind derzeit rund 10.000 Spieler im Schnitt aktiv, was zusammen mit den reinen Origin-Nutzern für genügend volle Server sorgen sollte.

Unser Test führt vor Augen, wie gut Battlefield 5 trotz der vielen Fehler seitens Entwickler DICE ist:

296 9 Mehr zum Thema Battlefield 5 im Test - Die neue Größe am Multiplayer-Himmel

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Genre: Point&Click Adventure | Release: Juni 1992 | Angebot gilt vom: 2. August bis 1. Oktober

Ebenfalls zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt der Klassiker Indiana Jones and the Fate of Atlantis. In der Rolle von Indy höchstselbst klicken wir uns durch eine witzige und spannend erzählte Story.

Entwickler LucasArts (Monkey Island, Day of the Tentacle) und die verwendete SCUMM-Engine waren in den Neunzigern das Nonplusultra in puncto Point&Click – das damals noch eines der beliebtesten PC-Spiele-Genres darstellte.

Wie sich das heute spielt, seht ihr in einem Let's Play von YouTuber »Vilo_le_Loup«:

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere Spiele für Prime-Kunden im August 2021

Metamorphosis: Ein Abenteuerspiel, das von Franz Kafkas surrealer Erzählung Die Verwandlung inspiriert wurde.

Ein Abenteuerspiel, das von Franz Kafkas surrealer Erzählung Die Verwandlung inspiriert wurde. A Normal Lost Phone: Ein mysteriöses Rätselspiel um das gefundene Telefon einer fremden Person.

Ein mysteriöses Rätselspiel um das gefundene Telefon einer fremden Person. Another Lost Phone: Der Nachfolger mit dem gleichen Spielprinzip, aber mit einem anderen Telefon.

Der Nachfolger mit dem gleichen Spielprinzip, aber mit einem anderen Telefon. Planet Alpha: Auf einem bildhübschen außerirdischen Planeten müsst ihr den Tag-Nacht-Wechsel nutzen, um Plattformer-Rätsel zu lösen.

Auf einem bildhübschen außerirdischen Planeten müsst ihr den Tag-Nacht-Wechsel nutzen, um Plattformer-Rätsel zu lösen. Geheimakte Tunguska: Ein deutsches Point&Click Adventure, in dem ihr Erklärungen für das rätselhafte Tunguska-Ereignis finden müsst.

Ein deutsches Point&Click Adventure, in dem ihr Erklärungen für das rätselhafte Tunguska-Ereignis finden müsst. Lost Horizon 2: Ein weiteres deutsches Point&Click Adventure, das nach dem Zweiten Weltkrieg spielt und von der geheimen Entdeckung eines Forschers handelt.

Die komplette Liste aller derzeit bei Prime Gaming verfügbaren Spiele findet ihr auf der Aktionsseite von Amazon. Auch im August gibt es außerdem den gewohnten Loot zu Spielen wie Genshin Impact oder Fall Guys.