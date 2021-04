Xbox Game Pass: Neue Spiele im April 2021

Neuer Monat, neue Spiele im Xbox Game Pass für PC. Der April bring dabei einen coolen Shooter mit. Ihr könnt nämlich Zombie Army 4: Dead War spielen.

Wir fassen hier die April-Neuzugänge der Spiele im Xbox Game Pass für euch zusammen, die ihr auf dem PC spielen könnt. Außerdem listen wir euch die Titel auf, die ab diesem Monat nicht mehr über den Service zur Verfügung stehen.

Zombie Army 4: Dead War

Genre: Shooter

Release: 4. Februar 2020

Im Game Pass ab: 8. April 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Zombie Army 4: Dead War

Alleine oder mit bis zu drei Freunden stellt ihr euch im düsteren und brutalen Shooter einer Armee aus Untoten. In einer fiktiven Realität des Jahres 1946 ist der Zweite Weltkrieg noch in vollem Gange. Allerdings habt ihr es mit Nazi-Zombies zu tun.

Das Actionspiel mixt Survival- und Horror-Elemente. Ihr findet nur selten sichere Orte oder Munition und müsst versuchen, gegen die Übermacht an grausigen Untoten zu bestehen. Dabei begegnen euch sogar groteske Bossmonster, die ihr am besten im Team erledigt.

Pathway

Genre: Roguelite

Release: 11. April 2019

Im Game Pass ab: 15. April 2021

Pathway mischt die Abenteuer von Indiana Jones mit den taktischen Kämpfen der Jagged-Alliance-Reihe. Ihr müsst im Jahr 1936 ein Team von Abenteurern zusammenstellen, um die Wüsten nach uralten Gräber und wertvollen Artefakten abzusuchen. Doch die Nazis machen euch das Leben schwer, denn diese möchten die Geheimnisse ebenfalls ergründen und wer weiß für welche Zwecke missbrauchen.

Rundenweise bekämpft ihr eure Feinde und schaltet neue Orte und Abenteuer frei. Wichtig ist, die Fähigkeiten eurer Truppe taktisch zu nutzen, um den Sieg zu erringen.

Rain on your Parade

Genre: Adventure

Release: 10. Juni 2020

Im Game Pass ab: 15. April 2021

In Rain on your Parade seid ihr eine Wolke und wollt den Menschen ihren Spaß verderben. Dazu zieht ihr quer über das Land und lasst überall dort Regen oder Schnee herabfallen, wo ihr möchtet. Es gilt, 50 Level zu meistern, in denen euch zahlreiche Missionen und Herausforderungen erwarten.

Rain on your Parade steckt voller Humor und bietet recht kurzweiliges Gameplay.

Link zum YouTube-Inhalt

Im Xbox Game Pass findet ihr außerdem viele Spiele von Bethesda. Wir verraten euch, was ihr darüber wissen müsst:

0 0 Mehr zum Thema Xbox Game Pass bekommt bald 20 neue Spiele und das sind die Highlights

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Am 15. März 2021:

In unserem FAQ findet ihr eine vollständige Liste aller Spiele, die ihr im Xbox Game für PC spielen könnt. Wir werden euch natürlich weiterhin über Neuzugänge informieren.