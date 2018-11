Auf der X018 in Mexico kündigte Microsoft neue Schritte an, Xbox One und PC einander anzunähern: Die Konsole bekommt ab dem 14. November offiziellen Support für Maus und Tastatur.

Dieser Schritt wurde bereits im September 2018 angekündigt, nun steht die finale Auslieferung in den Startlöchern. Als einer der ersten unterstützten Titel bekommt passenderweise das crossplatform-affine Fortnite die Erweiterung.

Keine unfairen Matches

Entwickler behalten aber nach wie vor die Möglichkeit, Spieler gemäß ihrer bevorzugten Bedienungs-Hardware in unterschiedliche Matchmaking-Pools zu stecken.

Maus-Zocker landen also nicht zwangsläufig mit Gamepad-Aficionados im selben Spiel (was oft von Spielern als unfairer Vorteil empfunden wird).

Fourteen titles have announced they plan to have Xbox keyboard+mouse support including @FortniteGame, landing later this week. — Larry Hryb (@majornelson) November 10, 2018

Gemeinsam mit Razer wird Microsoft auch ein entsprechendes Line-Up aus Xbox-Maus und -Keyboard herausbringen. Idealerweise erkennt die Xbox One bei unterstützten Spielen dann die eingesteckten Peripherien.

Neben Fortnite gehören Deep Rock Galactic, Warhammer: Vermintide 2, Strange Brigade, War Thunder, Warface und einige andere kleinere Titel zu den Spielen, die Ende des Monats den Maus-Support erhalten sollen.