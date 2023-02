XDefiant meldet sich ohne »Tom Clancy's« zurück, verteilt Beta-Keys fürs Wochenende

Ubisoft wirft bei XDefiant nach viel Kritik das Namensanhängsel Tom Clancy's über Bord. Fans hatten kritisiert, dass der bunte und fröhliche Stil wenig mit den grimmigen Ursprüngen der Spielemarke, die wiederum auf den Schriftsteller für Militär- und Politthriller (Jagd auf Roter Oktober, Rainbow Six) zurückgeht, zu tun hätten.

Und genau dieser kommende Multiplayer-Shooter sucht noch nach Spielerinnen und Spielern, die am Wochenende die Beta Probe spielen möchten. Es ist nicht die erste Closed Beta seit der Ankündigung des Spiels, aber die erste mit Crossplay – PC und Konsolen sollen gemeinsam zocken können.

Warum es Fans schwerfiel, das Spiel mit Tom Clancy zu assoziieren, zeigen auch die Artworks:

Wann läuft die Beta? Die Beta läuft bereits und endet am Montagmorgen, den 20. Februar 2023 um 08:00.

Wie mache ich mit? Um teilzunehmen, benötigt ihr einen Einlösecode, den ihr auf der entsprechenden Website eingeben müsst, während ihr mit eurem Ubisoft-Konto angemeldet seid. Falls dem Code noch genügend freie Plätze anhängig sind, wird euer Zutritt zur Beta sofort bestätigt.

Die Codes gibt es an verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei AMD, die einen Code mit 50.000 freien Plätzen ausstreuen:

XDefiant, was war das noch gleich?

XDefiant spielt sich ein wenig wie ein Call of Duty mit den besonderen Fähigkeiten aus Overwatch. Realistische Waffen, schnelle Bewegung, kompakte Maps und Heldencharaktere, die jeweils eigene Gimmicks aufs Schlachtfeld mitbringen.

Im Trailer bekommt ihr einen bildlichen Eindruck:

Ubisoft schwächelt bei Free2Play-Shootern

Ubisoft möchte einen eigenen Multiplayer-Shooter am Markt platzieren, der kostenlos spielbar und weniger taktisch ist als das nach wie vor erfolgreiche Rainbow Six: Siege.

Allerdings scheiterte der französische Publisher bereits mit dem Battle Royale Hyper Scape, das mangels Erfolg nach rund anderthalb Jahren abgeschaltet wurde. Ghost Recon Frontline wurde eingestampft, die angekündigten Beta zu The Division Heartland lässt seit Monaten auf sich warten.

Dabei zeigte Ubisoft erst kürzlich, dass sie das Shooter-Genre im Prinzip sehr gut beherrschen können:

Ob XDefiant dem Free2Play-Fluch ein Ende bereiten kann, bleibt fraglich. Die Reaktionen von Fans kann man bislang bestenfalls als verhalten bezeichnen, in sozialen Medien ist viel Ablehnung zu spüren. Dies alles geschieht zu einer Zeit, in der Ubisoft diverse Spiele einstampfen musste, um eine wirtschaftlich schwierige Situation auszugleichen.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Es geht um Sexismus-Probleme und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Ubisoft hat inzwischen einige Personen aus der Führungsebene entfernt und zu den Vorwürfen Stellung bezogen.

Wie seht ihr das? Werdet ihr XDefiant eine Chance geben? Was gefällt euch an dem Multiplayer-Shooter (nicht) und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare!