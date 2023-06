XDefiant: 12 Maps allein in Year 1? CoD-Rivale hat große Content-Pläne

XDefiant wird von zahlreichen Shooter-Fans als "CoD-Killer" gehandelt. Jetzt wissen wir, wie der Post-Launch-Support aussehen soll.

Mit XDefiant will Ubisoft etablierten Multiplayer-Shootern wie Call of Duty oder Battlefield Konkurrenz machen. Die Chancen dafür stehen gar nicht mal schlecht. Denn bisher geben sich zahlreiche Shooter-Experten und -Fans ziemlich begeistert von dem, was XDefiant verspricht (auch wenn sich Phil diesbezüglich nicht ganz so optimistisch zeigt).

Doch wann erscheint XDefiant überhaupt? Laut dem Executive Producer Mark Rubin geht es im Sommer 2023 los, auch wenn er kein konkretes Release-Datum nennen möchte. Zuvor gibt es vom 21. bis 23. Juni nochmal eine Beta-Phase. Sehr viel detaillierter sieht dafür schon jetzt die Roadmap für Year von XDefiant aus - und die kann sich allemal sehen lassen.

Was bietet XDefiant zum Launch?

Schon zum Release von XDefiant im Sommer 2023 bietet der Multiplayer-Shooter eine ordentliche Content-Palette: Die Launch-Version soll insgesamt 14 Maps, 5 Fraktionen und 24 Waffen beinhalten. Wie es danach weitergeht, wissen wir schon jetzt.

Was bietet XDefiant in Year 1?

Für das erste Jahr nach Launch will Ubisoft mit insgesamt vier neuen Seasons ausbauen. Dabei wird es pro Season jeweils eine neue Fraktion, drei neue Waffen, drei neue Maps und einen Battle Pass mit insgesamt 90 Stufen geben. Gleichzeitig will man die Balance stetig im Blick behalten, zusätzliche Modi einbauen und auch für Neueinsteiger was bieten.

Damit würde XDefiant in Year 1 auf insgesamt 12 neue Waffen, 12 neue Maps, 4 neue Fraktionen und 4 Battle Passes kommen. Wer sich für den Free2Play-Shooter interessiert, dürfte sich damit gleich darüber freuen, dass Ubisoft so einiges an Post-Launch-Content und -Support plant.

Wie gut XDefiant letztendlich wird und ob der Multiplayer-Shooter tatsächlich mit den Genre-Platzhirschen Call of Duty, Battlefield oder Fortnite mithalten kann, muss sich natürlich erst zeigen. Mehr zum dem Thema erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Interessiert euch der neue Multiplayer-Shooter aus dem Hause Ubisoft oder lässt der euch bisher kalt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an XDefiant? Und was muss das Spiel eurer Meinung nach liefern, um mit Call of Duty, Battlefield, Fortnite und Co. mithalten zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!