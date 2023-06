Zelda: Tears of the Kingdom - So bekommt ihr Ganons gigantisches Pferd

Zugegeben, ganz so furchterregend und derart gerüstet kommt Ganons Pferd in Tears of the Kingdom nicht daher, aber in Sachen Größe kann es mit seinem Konterpart in Ocarina of Time locker mithalten.

Erinnert ihr euch noch, als ihr als junger Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time die Zugbrücke herab rattern hörtet? Auf Zeldas und Impas übereilte Flucht folgte der Urbösewicht Ganondorf auf seinem riesigen Ross. Und dieses hat es auch in den jüngsten Teil der Serie geschafft, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Allerdings gleicht sein Aussehen mehr dem eines normalen und weniger dem eines dämonischen Pferdes. Seine Größe beeindruckt aber auch hier. Und es punktet mit einem ordentlichen Stärkewert. Glaubt uns, es ist kolossal - selbst nach Maßstäben des erwachsenen Links.

Ein Pferd, wie gemacht für einen Riesen - oder Link

Der Tiktok-User phillybeatzu hat ein Video gepostet, wie und wo ihr das Pferd eurer Herde hinzufügen könnt:

Wir fassen das Gezeigte für euch einmal schwarz auf weiß zusammen. Wer es bewegt und in bunt mag, der schaut sich das etwas hektisch daherkommende Tiktok-Video an.

Teleportiert euch zum Hateno Beach.

Gleitet von dort in südöstliche Richtung zu einem antiken Tech-Labor nahe der Küste.

Am Boden angekommen solltet ihr mit ein wenig Geduld und einem genauen Blick das wirklich riesige Pferd inmitten seiner Artgenossen erkennen. Es ist nicht zu übersehen!

Steigt so lange auf, bis es euch nicht mehr abwirft.

Ist es euch gelungen, das eben noch wilde Biest mit düsterer Vergangenheit zu zähmen, müsst ihr nur noch zu einem nahegelegenen Stall reiten, um den Gaul von nun an dauerhaft euer Eigen nennen zu dürfen.

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mehr über das neueste Zelda erfahrt ihr in unseren weiteren Artikeln:

Es könnte jedoch auch sein, dass ihr das Pferd aufgrund vergangener Ruhmestaten im Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits in euren Ställen habt. Denn ihr könnt es aus dem Vorgänger auch importieren.

Und? Welches Pferd sattelt ihr regelmäßig für eure Reisen durch Hyrule? Oder ist euch diese Art der Fortbewegung doch zu altmodisch und ihr setzt lieber wo und wann es geht ganz auf Eigenkonstruktionen? Was ist denn eigentlich eure tollste, größte, spannendste oder komplizierteste Konstruktion bisher gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!