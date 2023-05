Ausgerechnet der neueste Patch für Tears of the Kingdom sorgt für traurige Zelda-Fans

Da vergießt sogar Zelda persönlich eine Träne: Der neueste Patch schließt zahlreiche von Spielern geliebte Glitches.

Normalerweise ist Grund zur Freude angesagt, wenn ein neuer Patch für ein Spiel erscheint. Bugs werden behoben, die Performance wird optimiert, alles läuft stabiler und allgemein zuverlässiger.

Nicht so bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Dort sorgt der am 25. Mai 2023 veröffentlichte Patch 1.1.2 gerade für ungläubige Mienen bei Zelda-Fans weltweit. Grund dafür ist aber nicht, dass das Update zu wenige Änderungen beinhaltet, sondern paradoxerweise, dass es derer zu viele sind.

Keine Tricks mehr!

Denn sämtliche derzeit bekannten Duplizierungs-Glitches funktionieren seit Patch 1.1.2 nicht mehr. Bislang war es auf gleich mehreren Wegen möglich, sich wertvolle Items wie etwa Diamanten, Leunen-Bögen und Co, unbegrenzt ins Inventar zu packen. Dadurch wurde es sogar möglich, Tears of the Kingdom in gerade mal etwas mehr als einer Stunde durchzuspielen!

Damit ist nun Schluss. Und auf Reddit hat es erwartungsgemäß nicht lange gedauert, bis sich die betroffenen Fans zusammenfinden und gemeinsam ihrer Trauer Ausdruck verleihen:

So reagieren die Fans

In beiden Reddit-Threads tummeln sich die gleichen Spieler-Fraktionen. Die eine Gruppe freut sich lautstark, dass sie gerade noch rechtzeitig Items duplizieren konnte, ehe Patch 1.1.2 installiert wurde. Die andere Gruppe hatte diese Gelegenheit nicht mehr und trauert der Gelegenheit entsprechend hinterher, so wie User ButterflyPikachu :

Ich habe heute erst gelernt, wie man es macht, habe es ausprobiert und dachte, ich hätte es falsch gemacht [...]😤

Und dann gibt es sogar noch eine kleine Schar am äußeren Rand der Reddit-Gesellschaft, die sich sogar darüber freut, dass nun alle Fans das Spiel so spielen müssen, wie es nun mal von den Entwicklern bei Nintendo vorgesehen ist. In Anlehnung an das Ingame-Event, dass regelmäßig dafür sorgt, dass alle Ressourcen in der Spielwelt respawnen, schreibt Jonahtron :

Ihr werdet auf den Blutmond warten und es wird euch gefallen!

Ein großer Teil der Betroffenen plant nun sogar, irgendwie das Update auf Patch 1.1.2 zu verhindern. Ihr seht also: Die Emotionen haben sich noch nicht beruhigt.

Jetzt sind wir ungeheuer neugierig, wie es um unsere Community bestellt ist! Habt ihr etwa auch in Tears of the Kingdom fleißig Items via Glitch dupliziert? Oder wart ihr immer brav und seid 11843 Stunden hinter den Drachen hergejagt, um eine gottverdammte Schuppe zu erhalten? Keine Sorge, wir verurteilen euch natürlich für keine der beiden Möglichkeiten, schreibt es uns also ruhig in die Kommentare!