Die Protoss sind eine der Kernfraktionen in Blizzards Starcraft Universum.

Es ist eine Reise in eine andere Zeit, in der Blizzard abseits von WoW und Diablo zusätzlich noch für Starcraft stand. Die Strategiereihe liegt inzwischen brach und daran wird sich wohl auch so bald nichts ändern. Doch ein Fan trotzt dagegen und hält die angestaubte Flagge der RTS-Reihe hoch.

In dreimonatiger Arbeit hat Youtube-User Nakma einen eindrucksvollen Kurzfilm von etwas mehr als drei Minuten Länge produziert. Dieser zeigt eine aufwendig in Szene gesetzte Schlacht zwischen Terranern und Protoss.

Was zeigt der Kurz-Film?

Es ist das klassische, aber immer wieder gute Bingo einer Raumschlacht: Energiestrahlen zerschneiden einen Schlachtkreuzer, agile Raumjäger flitzen sich beharkend umher, Raketen explodieren und Schilde glühen zischend auf. Untermalt wird das Geschehen von knackigem Sound und bombastischer Musik. Aber seht, hört und erlebt am besten selbst, wie die Schlacht abläuft:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler zu Starcraft 2: Legacy of the Void Wann spielt die Schlacht? Sie ist während der Ereignisse von Legacy of the Void anzusetzen. Der Planet Haven wird von der goldenen Armada angegriffen, über die Amon durch den Aiur-Vorfall die Kontrolle gewonnen hat.

Auf Nakmas-Kanal finden sich für Interessierte noch etliche weitere, zumeist aber kürzere Schnipsel an Szenenabfolgen rund um bekannte Akteure und Einheiten aus Blizzards Universum.

Vieleicht sieht ja jemand in entscheidender Position bei Blizzard das Fanvideo und wird selbst etwas nostalgisch, schreibt eine E-Mail oder ruft wen an. Und wer weiß? Vielleicht bekommen wir ja wenige Jahre später doch noch ein Starcraft 3 oder ein Addon für den zweiten Teil.

Wie findet ihr den Fan-Kurzfilm zu Starcraft 2? Gefällt er euch? Und würdet ihr gerne ein Starcraft 3 oder einen ganz anderen Ableger aus dem Universum der Zerg, Protoss und Terraner spielen? Fändet ihr die Idee eines weiteren Addons auf Basis der alten Technik unsinnig oder würdet ihr sofort zugreifen? Erzählt es uns in den Kommentaren!