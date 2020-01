Beta zu Age of Empires 3: Definitive Edition startet im Februar

Microsoft hat nun im offiziellen Age of Empires Forum bekannt gegeben, dass die Closed Beta der Age of Empires 3: Definitive Edition schon ziemlich bald beginnen wird.

Closed-Beta für Multi- & Single-Player

Laut den Entwicklern soll die erste Welle von Einladungen für die Closed Beta des Spiels bereits Anfang nächsten Monats beginnen. Diesmal soll die Beta wohl auch anders strukturiert sein, als Fans es bisher gewohnt waren:

"Statt einer längeren Closed Beta mit einer langsam wachsenden Spielerzahl werden wir die Age III: DE-Beta in mehrere kürzere Sessions aufteilen, die fokussierte Ausschnitte aus dem Spiel enthalten werden."

Außerdem soll die erste Welle wohl nur eine relativ kleine Spielerzahl ermächtigen, weil sie sich an Fans des ursprünglichen Age of Empires 3 richten soll. Mit einer zweiten Welle im März verspricht das Team aber eine größere Anzahl an Einladungen. Insgesamt wollen die Entwickler den Fokus der Beta besonders auf »Multiplayer, Matchmaking und das Gefühl, das Spiel gegen andere Spieler zu spielen« legen.

Doch auch Singleplayer-Spieler sollen in gewisser Weise auf ihre Kosten kommen:

"Wir wissen, dass unsere Insider-Community auch gerne zum Erfolg anderer, nicht-multiplayer-bezogener Aspekte unserer Spiele beiträgt. Aus diesem Grund werden wir auch einige Gelegenheiten bieten, um Feedback zur Age III: DE-Kampagne zu geben. Um sicherzustellen, dass unsere Entwickler das nötige Feedback erhalten, werden wir die Betasitzungen der Kampagne auf eine sehr kleine Gruppe von Spielern und nur auf bestimmte Missionen beschränken."

Wie groß genau diese sehr kleine Gruppe von Spielern letzlich sein wird, haben die Verantwortlichen noch nicht bekannt gegeben.

Wie melde ich mich an?

Zunächst solltet ihr eure Profileinstellungen auf der AoE-Webseite auf "Insider Profile" setzen. Nur so habt ihr überhaupt die Chance, für die Beta zugelassen zu werden. Es werden sowohl Spieler von Steam als auch vom Microsoft Store ausgewählt, damit alle eine Chance haben.

Darüber hinaus müsst ihr eine DXDiag-Analyse hochladen. Ihr müsst also eure Hardware-Kapazitäten angeben, weil die Entwickler laut eigener Aussage "den Look und das Gefühl des Spiels während der Beta testen" wollen. Die Mindest-Hardwareanforderungen haben wir euch hier aufgelistet:

Windows 10 64-bit

8GB RAM

2GB video memory

DX11 / D3D11

HD Graphics 4400 oder mehr mit integriertem Grafik-Prozessor

Erfüllt ihr die Anforderungen, besteht die Möglichkeit, dass ihr per Mail einen Key zur Beta und weitere Instruktionen erhaltet. Doch auch wenn ihr keinen Key erhalten solltet, gibt das Team Entwarnung:

"Unabhängig davon, ob ihr zu einer Age III: DE-Beta-Session eingeladen werdet oder nicht, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, als Insider teilzunehmen."

Schon auf der Gamescom 2017 wurde die Definitive Edition bestätigt, die neben 4K-Support auch einige neue Gameplay-Änderungen bieten soll. Ein genaues Release-Datum steht nach wie vor noch nicht fest, das Spiel soll aber noch im 2020 erscheinen.

Ebenfalls im Jahr 2020 soll mit Age of Empires 4 der langerwarte Nachfolger zu AoE 3 erscheinen. In unserer Plus-Preview verrät euch Gamestar-Redakteur Peter die wichtigsten Infos zum neuen Mittelalter-Strategiespiel.

