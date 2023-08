Planeten umrunden in Starfield klappt doch nicht: Landezonen haben unsichtbare Grenzen

Eine grenzenlose Wanderung über Starfields Planeten ist doch nicht möglich.

Starfield erhitzt erneut die Gemüter, bevor das Rollenspiel überhaupt erschienen ist. Statt über den angeblich lieblosen Startbildschirm zu diskutieren, ist diesmal die grenzenlose Erkundung das Thema des Tages. Oder besser gesagt die nicht so grenzenlose Erkundung, ein Spaziergang auf den etlichen Planeten ist nämlich limitiert.

Das bestätigt der Branchen-Insider Tom Henderson auf der ehemals Twitter genannten Plattform X. Stattdessen gibt es limitierte Landezonen, die euch einen Abschnitt des Planeten erkunden lassen. Wenn ihr aber zum nächsten Abschnitt gelangen wollt, könnt ihr nicht schlicht dorthin laufen - stattdessen müsst ihr euch wieder in das Raumschiff setzen und zur angrenzenden Landezone fliegen.

Das ist wohl nur ein Mittel, um die Konsolen/Computer nicht zu überlasten oder so , schreibt Henderson.

Grundsätzlich haben die Planeten eine unterschiedliche Anzahl von Landeplätzen mit Geländebegrenzungen. Ein Planet kann drei Landeplätze haben, ein anderer vielleicht fünf. Das sind die Hauptlandeplätze mit POIs. Dann gibt es noch eine weitere Anzahl von Landeplätzen, auf denen man überall landen kann (auch hier gilt wieder die Geländebegrenzung).

Was bedeutet das nun?

Die Fans sind jetzt jedoch verunsichert, wie sehr ein Planet überhaupt erkundet werden kann. So schreibt Lil Rizky auf X:

Die Geländebegrenzung wurde kein einziges Mal in der Show erwähnt, nur der Landeplatz. Und was bedeutet ›Geländebegrenzung‹? Das ist nicht so selbsterklärend? Lol. Das ist das erste Mal, dass ich den Begriff in einem Spiel höre.

User El Chapmano kann seinen Unmut nicht zurückhalten:

Man lädt also buchstäblich in Zonen und nicht einmal in Planeten? Und 60 FPS sind nicht möglich? Ziemlich enttäuschend, um ehrlich zu sein.

James Refelian setzt sich dagegen für die Entscheidung Bethesdas ein:

Aber wenn man mal darüber nachdenkt ... man kann nicht um unseren Planeten herumlaufen, und wenn sie versuchen würden, das im Spiel nachzubilden, würden sich alle Planeten plötzlich außergewöhnlich klein anfühlen. Oder es würde einfach zu lange brauchen, um irgendwohin zu gehen und irgendetwas zu tun.

Falsche Versprechungen seitens Bethesda?

Besonders missverständlich im Angesicht dieser Diskussion ist natürlich die Aussage des Presse-Chefs von Bethesda, Pete Hines. Bei der Frage, ob man den gesamten Planeten erkunden kann, nachdem man auf diesem gelandet ist, antwortete Hines: Yup, wenn du willst. Geh weiter, mutiger Entdecker.

Was haltet ihr von den unsichtbaren Landeplatz-Beschränkungen? Eine sinnvolle Lösung, damit das Spiel auch flüssig läuft oder habt ihr euch ein ganz anderes Erlebnis vorgestellt? Seht ihr es wie Tom Henderson und habt gar kein Interesse an stundenlange Spaziergänge im All oder hat euch gerade diese grenzenlose Freiheit aufhorchen lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!