11 Jahre später: So sähe der allererste Minecraft-Trailer mit der Version von heute aus

Das Phänomen Minecraft begleitet uns nun bereits über ein Jahrzehnt und weder die Spielerzahlen noch die Begeisterung der Fans scheinen in absehbarer Zeit abzuflauen. Einer von ihnen hat sich nun auf Reddit an die Anfänge zurückbesinnt und ein liebevolles Remake des ursprünglichen Trailers veröffentlicht.

Den hatte damals der YouTuber Dennis Vareide angefertigt und am 15. November 2011 auf die Video-Plattform hochgeladen. Drei Wochen später erkor Entwickler Mojang das Video zum offiziellen Trailer der Version 1.0.

Sie war nach zweieinhalbjähriger Entwicklung und langer Alpha- und Beta-Phase am 18. November 2011 erschienen. In der beispiellosen Erfolgsgeschichte der Klötzchen-Sandbox war sie allerdings nur ein Meilenstein von vielen. Wie Minecraft auch in 50 Jahren noch spannend bleiben will, verrieten uns die Entwickler kürzlich in einem exklusiven Interview.

Alt gegen Neu

Beginnen wir mit dem inzwischen beinahe 11 Jahre alten Trailer, der auf YouTube sage und schreibe 161 Millionen Aufrufe und 1,5 Millionen Likes angesammelt hat. Er fängt bereits die Faszination ein, die das Spiel seit jeher ausmacht, aber auch dessen sehr beschränkten Feature-Umfang im Vergleich zu heute.

Der Großteil des Videos spielt im ursprünglichen Wald- und Wiesen-Biom, denn dort fühlten sich die meisten Spieler heimisch. Die landschaftliche Vielfalt begann damals gerade erst damit, ihren Weg ins Spiel zu finden.

Erst das letzte Beta-Update vor dem Release der Vollversion überarbeitete die Biom-Generierung grundlegend und führte neun nun deutlich weitläufigere Landschaftstypen von Wüsten über Sümpfe bis hin zur teilweise verschneiten Taiga ein.

Das Remake bedient sich der von Dennis Vareide selbst eingesprochenen Tonspur sowie der originalen Hintergrundmusik von Olive Musique, doch das Bildmaterial wurde mit der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Version 1.19 (The Wild Update) aufgenommen. Zur direkten Vergleichbarkeit betten wir es gleich hier ein:

Es wurde vom Nutzer RedAdventurer11 am 19. Juni 2022 auf Reddit veröffentlicht und es fallen sofort die zusätzlichen Biome sowie die höhere Vielfalt an Materialien, Tieren und Klötzchen auf. Während er sich die erste Minute ans vom Sprecher vorgegebene Drehbuch hält, ließ er es sich nicht nehmen, 30 weitere Sekunden anzuhängen und die vor 11 Jahren noch undenkbare Vielfalt gesondert in den Mittelpunkt zu setzen.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels konnte das Remake bereits 8.600 Upvotes einstreichen und 112 Kommentare ansammeln, von denen sich der Großteil begeistert über die Detailverliebtheit freut. So fiel etwa LennyTheSniper auf, dass sich das Bonusmaterial an die tatsächliche Reihenfolge der Updates 1.7 bis 1.18 hält:

Die Eiszapfen repräsentieren 1.7

Das Ozean-Monument 1.8

Der Endkampf 1.9

Der gerbende Iglu-Dorfbewohner 1.10

Das Waldanwesen 1.11

Die Regenbogenbrücke 1.12

Der Unterwasser-Sog 1.13

Der Überfall auf das Dorf 1.14

Die Bienen-Eskorte 1.15

Der Lava-Ritt auf dem Schreiter 1.16

Der Blitzableiter 1.17

Die üppigen Höhlen 1.18 LennyTheSniper auf Reddit

Wie findet ihr das Remake und sind euch noch weitere versteckte Details darin aufgefallen? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare!