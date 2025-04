Ein Spieler hat 126 Dollar auf Steam ausgegeben und damit 16.000 Dollar verloren

Unter anderem landete der VR-Shooter Space Pirate Trainer im Warenkorb des Reddit-Nutzers.

Es ist eine dieser Geschichten, die so weh tun, dass man fast schon darüber lachen muss. Reddit-User Robin_Circle_Music hat in einem Beitrag auf /r/Steam seine Käufe aus dem Jahr 2016 geteilt. Damals investierte er rund 126 US-Dollar in fünf Spiele, bezahlt in Bitcoin. Heute wären diese paar digitalen Münzen über 15.000 Dollar wert.

Bitcoin war damals kaum der Rede wert

Damals wollte Robin_Circle_Music offenbar das volle Potenzial seiner HTC Vive ausschöpfen. Die gekauften Titel decken ein breites VR-Spektrum ab:

Der Clou an der Geschichte: Für diese Spiele zahlte der User insgesamt 0,19272 BTC. Das entsprach damals rund 126 Dollar – ein für die damalige Zeit scheinbar guter Deal.

Doch der Bitcoin-Preis hat sich seither massiv verändert. Im April 2025 liegt ein Bitcoin bei knapp 84.761 US-Dollar, was den damaligen Spielekauf auf einen heutigen Gegenwert von über 16.300 Dollar katapultiert. Heute wäre dies übrigens nicht mehr möglich, denn 2017 wurde BTC als Währung aus dem Steam Store entfernt.

Der Reddit-Thread gleicht einem kollektiven Selbsthilfegruppentreffen: Viele andere Nutzer haben aucheine Geschichte über verlorene Bitcoins, versäumte Investitionen oder Pizza-Bestellungen für damals wertlose BTC. So schreibt etwa AccordingBiscotti600:

Das würde an meiner Seele nagen, wenn ich nachts versuche, zu schlafen.

Ein anderer erinnert auch an die wohl berühmteste Bitcoin-Anekdote: Zwei Pizzen für 10.000 BTC – heute mehrere Hundert Millionen Dollar wert.

So ärgerlich der Blick auf den heutigen Bitcoin-Kurs auch sein mag: Es hätte noch deutlich schlimmer kommen können. Wie ein anderer User trocken anmerkt, wären dieselben 126 Dollar, hätte man sie 2016 nicht in VR-Spiele, sondern in Nvidia-Aktien gesteckt, heute rund 25.000 Dollar wert.