20 Minuten in Blood of Dawnwalker: Stimmung wie The Witcher, Kämpfe wie Kingdom Come und Elemente eines Zelda-Klassikers

Tagsüber tritt Coen als Mensch auf und kämpft konventionell. Aber nachts muss er seinen vampirischen Blutdurst stillen und zückt seine Klauen!

Rebel Wolves, das von CD-Projekt-Veteranen gegründete Studio hinter The Blood of Dawnwalker, hebt den Vorhang ein kleines Stück weiter: Mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation geben uns die Macher erstmals einen umfangreichen Einblick in die Systeme und Mechaniken des heiß erwarteten Fantasy-Rollenspiels und in seine Open World.

Dabei spielen vor allem das Kampf- und das Questsystem eine zentrale Rolle, die sich bei prominenten Vorbildern bedienen. Da 20 Minuten Gameplay mehr sagen als tausend Worte, hier erstmal das komplette Video:

21:07 Viel PC-Gameplay aus The Blood of Dawnwalker zeigt die zwei Gesichter des düsteren Rollenspiels

Sind euch die Inspirationen aufgefallen? Hier sind unsere wichtigsten Beobachtungen:

Kampfsystem: Kingdom Come

Beim Kampfsystem setzt The Blood of Dawnwalker auf ein ähnliches System wie Kingdom Come oder auch For Honor. Die Richtungen der Attacken spielen dabei eine zentrale Rolle.

Sowohl der Protagonist Coen als auch seine Gegner greifen entweder von links, rechts, oben oder unten an und entsprechend muss reagiert werden, wenn man eine Attacke blocken will.

Die Entwickler haben für Dawnwalker sogar echte Schwertkampfexperten an Bord geholt! Ergänzt wird der Nahkampf um Spezialfähigkeiten, die Coen per Fähigkeitsbaum nach und nach freischaltet. In seiner Vampirform bei Nacht hat Coen außerdem messerscharfe Klauen als Alternative zur Klinge parat.

Teleport: Dishonored

Bei Nacht ändert sich die Spielweise in The Blood of Dawnwalker teilweise dramatisch. Denn Coen kann durch seine Vampirfähigkeiten nicht nur anders kämpfen, sondern hat auch neue Bewegungsoptionen.

Blutsauger-Parkour: Vampirkräfte geben Coen bei Nacht neue Movement-Optionen.

Im Video ist beispielsweise zu sehen, wie er sich mithilfe von Shadow Step von Dach und Dach teleportiert und so Bereiche betreten kann, die in seiner Menschengestalt tagsüber nicht erreichbar wären, was insgesamt sehr an die Blink-Fähigkeiten aus Dishonored erinnert.

Zeitmanagement: Zelda

In Blood of Dawnwalker hat der Held nur 30 Tage Zeit, um seine entführte Familie aufzuspüren und zu retten. Dieses Limit erinnert stark an den N64-Klassiker The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Das wirkt sich auch direkt auf das Quest-Design von Dawnwalker aus: Aufgaben müssen oft in einem bestimmten Zeitfenster erfüllt werden, wobei der Tag-Nacht-Wechsel sich dramatisch auf das Ergebnis auswirken kann.

Entsprechend müssen Spieler ihre Zeit sorgfältig einteilen und harte Entscheidungen fällen, die sich auf den Story-Verlauf auswirken. Zeit ist also eine Ressource im Rollenspiel und unterscheidet nicht zwischen Neben- und Hauptquest.

Open World: The Witcher

The Blood of Dawnwalker verspricht eine völlig frei begehbare und mittelalterliche Fantasy-Welt voller Konflikte, religiösem Fanatismus und verschollener Zivilisationen.

Neben der frei erkundbaren Oberwelt gibt es auch düstere Dungeons zu entdecken.

Neben Menschen und Vampiren, wird das Land auch von diversen anderen Spezies bewohnt – entsprechende Feindseligkeiten und Missgunst inklusive.

Abhängig von bestimmten Entscheidungen an Schlüsselmomenten in der Story, verändern sich die Umgebung und ihre Bewohner dynamisch. Diese Darstellung der Open World und ihre Formbarkeit sind sehr deutlich von The Witcher inspiriert.