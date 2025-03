Der kreative Kopf hinter 28 Days Later ist überzeugt: Eine andere Zombie-Serie ist besser als sein eigenes Werk

Wer ist für euch der Sieger: 28 Days Later oder The Last of Us? Bildquelle: Sony

Für Zombie-Fans gibt es 2025 wieder ordentlich was zu beißen: Am 29. Juni startet mit 28 Years Later eine neue Filmtrilogie, für die das Traum-Duo Danny Boyle und Alex Garland gemeinsame Sache macht.

Doch bevor ihr ins Kino sprintet, könnt ihr es euch davor noch zuhause auf der Couch gemütlich machen: Für den 13. April steht Staffel 2 von The Last of Us in den Startlöchern und darauf dürfte sich auch Alex Garland immens freuen.

1:53 The Last of Us - Der Trailer zu Staffel 2 ist da und Fans der Spiele weinen jetzt schon

Der Regisseur und Drehbuchautor, der vor allem die Herzen von Sci-Fi-Fans höher schlagen lässt, hat gemeinsam mit Neil Druckmann bei via GamesRadar+ über dessen Werk gesprochen und geriet dabei geradezu ins Schwärmen.

Tatsächlich stellt Garland fest: Was Druckmann mit The Last of Us geschaffen hat, übertrifft seiner Meinung nach seine eigene Arbeit an 28 Day Later.

Dazu findet der kreative Kopf hinter Werken wie Ex Machina, Auslöschung oder Civil War klare Worte:

Lass es mich so ausdrücken: The Last of Us ist besser als 28 Days Later.

The Last of Us ist besser als 28 Days Later - zumindest, was das Schreiberische angeht. Ich werde hier nicht die Regiearbeit berücksichtigen, denn das wäre dämlich. Ich weiß, was 28 Days sein will und ich weiß, was ich damit gemacht habe und kenne meinen eigenen Prozess dahinter.

Das Ding ist, als ich The Last of Us gesehen habe, dachte ich mir Oh, das ist aber so viel raffinierter und intensiver. Es hat mich wirklich bewegt. Ich will nicht gegen 28 Days schießen, ich bin sehr stolz [auf meinen Film]! Das ist ein sehr schöner Bestandteil meines Lebens.

Aber ganz ehrlich: The Last of Us ist auf einem ganz anderen Level. Und ja, das hat mich natürlich auch beeinflusst.