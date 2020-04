Über 3 Millionen Spieler versüßen sich die Zeit daheim gerade mit Goat of Duty, das im Rahmen der Corona-Initiative #StayAtHome gratis zum Download angeboten wurde. Nun bringt Publisher Raiser Games drei brandneue Charity-DLCs heraus, dessen Erlöse an den Covid-19 Fund gespendet werden.

Im schrägen Multiplayer-Shooter Goat of Duty schicken wir schwer bewaffnete Ziegen in die Deathmatch-Arena und fechten actiongeladene, aber nicht immer ganz ernst gemeinte Online-Schlachten aus.

Auf Steam findet man derzeit drei DLCs für den Multiplayer-Shooter. 50 Prozent des Verkaufserlöses gehen an den Covid 19 Fund und soll Ärzt/innen und Krankenpfleger/innen auf der ganzen Welt unterstützen. Folgende Inhalte könnt ihr jetzt herunterladen:

Mehr Informationen zum #Covid19Fund findet ihr auf der offiziellen Website.

Goat of Duty - Wenn Quake auf den Goat Simulator trifft

