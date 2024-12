40 Minuten Gameplay aus Kingdom Come 2: Ihr könnt euch jetzt den ganzen Spielanfang ansehen

Heinrich macht zu Beginn von Kingdom Come 2 einen schneidigen Eindruck. Wäre ein echter jammer, wenn ihm dabei etwas in die Quere kommt.

Das vor allem für GameStar-User wichtigste Rollenspiel des ganzen nächsten Jahres liegt gar nicht mehr in allzu weiter Ferne. Schon am 11. Februar 2025 erscheint Kingdom Come: Deliverance 2. Dann setzen wir als Heinrich unsere abenteuerliche Reise durchs böhmische Mittelalter fort. Inklusive Schwerter in der Hand, Helme auf dem Kopf und - falls man es darauf anlegt - Kuhmist im Gesicht.

Die Kollegen von IGN können den Release offenbar auch kaum noch erwarten und haben zusammen mit dem Entwicklungsstudio Warhorse gerade eine große Preview-Aktion gestartet. Dazu gehört die Möglichkeit, sich die ersten 40 Spielminuten am Stück anzusehen.

Wir waren bereits zu Gast bei Warhorse und haben den Spielanfang bereits gespielt, unsere Eindrücke könnt ihr in der letzten Preview nachlesen. Doch wenn ihr euch jetzt einfach mal selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr hier das Video von IGN sehen:

Was gibt es hier zu sehen

Falls ihr gerade wenig Zeit habt, fassen wir für euch das Gameplay mal eben noch zusammen und geben ein wenig Kontext. Wir halten uns kurz, auch wenn schon vor Ablauf der ersten Spielstunde so einiges passiert in Kingdom Come: Deliverance 2.

Die Belagerung: Das Gameplay beginnt mit der großen Belagerung einer Burg bei Suchdol. Böhmen steckt mitten in einem Krieg, der durch die Thronanspruchs-Wirren zwischen König Wenzeslaus und seinem Bruder Sigismund ausgebrochen ist. Überraschend spielen wir nicht Heinrich, sondern irgendeinen Soldaten namens Godwin – immerhin Sir Hans zeigt sich! Hier bekommt ihr einen Eindruck von den neuen Armbrüsten.

Das Gameplay beginnt mit der großen Belagerung einer Burg bei Suchdol. Böhmen steckt mitten in einem Krieg, der durch die Thronanspruchs-Wirren zwischen König Wenzeslaus und seinem Bruder Sigismund ausgebrochen ist. Überraschend spielen wir nicht Heinrich, sondern irgendeinen Soldaten namens Godwin – immerhin Sir Hans zeigt sich! Hier bekommt ihr einen Eindruck von den neuen Armbrüsten. Der Ausritt: Das Gameplay springt in die Vergangenheit und jetzt stecken wir wirklich in Heinrichs Schuhen. Zusammen mit Hans Capon reiten wir durch das wunderschön naturalistische Böhmen und wollen eine Nachricht zur Burg Trosky bringen. Allerdings geraten sie an einen Trupp, der Sigismund ergeben ist und sie für feindliche Loyalisten des Königs hält. Im Dialog entscheiden wir bereits, welche Fähigkeiten Heinrich im Besonderen auszeichnen.

Das Gameplay springt in die Vergangenheit und jetzt stecken wir wirklich in Heinrichs Schuhen. Zusammen mit Hans Capon reiten wir durch das wunderschön naturalistische Böhmen und wollen eine Nachricht zur Burg Trosky bringen. Allerdings geraten sie an einen Trupp, der Sigismund ergeben ist und sie für feindliche Loyalisten des Königs hält. Im Dialog entscheiden wir bereits, welche Fähigkeiten Heinrich im Besonderen auszeichnen. Das Lager: Der Trupp lässt nach einem kurzen Gespräch Hans und Heinrich ziehen, doch da es noch weit bis zur Burg ist, errichten sie in der Nähe des Sees ein Lager. Hier können wir sehen, wie Heinrich mit seinem Hund interagiert. Der gute Junge ist in KCD2 von Anfang an Heinrichs Seite, im Vorgänger wurde er später als DLC nachgereicht. Außerdem unterhält sich Heinrich mit ein paar Leuten, spielt eine Runde Würfel, übt das Fechten und springt dann mit Hans Capon in den See.

Wir wissen bereits, dass die Baderunde für Heinrich und Hans nicht gut ausgeht. Sie werden danach ihrer Klamotten beraubt und dann geht das Abenteuer erst so richtig los.

Wie es danach mit Heinrich weitergeht und wie Hans überhaupt in die Belagerung von Suchdol verwickelt wird, das bleibt natürlich ein Geheimnis. Aber immerhin eins, das wir bereit sind herauszufinden, wenn das Spiel dann endlich erscheint! Bislang macht Kingdom Come 2 in allen spielbaren Versionen einen sehr guten Eindruck.

Bleibt zu hoffen, dass dieser Eindruck sich bestätigt und vor allem die Technik dem ganzen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.