5 neue Steam-Hits, die ihr höchstwahrscheinlich verpasst habt

Die versteckten Steam-Hits der Woche drehen sich um Style, Simulation und unverbrauchte Szenarien.

Was gibt es Neues bei Steam? Also neu im Sinne von: kürzlich erschienen und nicht mit Abermillionen Euro Marketing-Budget ausgestattet. Denn dieser Artikel will euch beliebte Spiele auf Valves Vertriebsplattform vorstellen, die keine eigene Werbetafel auf dem New Yorker Times Square bekommen.

Wir präsentieren euch fünf relativ unbekannte neue Spiele bei Steam, die trotz Indie-Status eure Zeit wert sind, wenn man ersten Spielerinnen und Spielern glauben darf. Diesmal gibt's Style bis zum Abwinken, maximale Verschrottung und ein Aufbauspiel mit besonderer Note.

Wir bieten hier kleineren Titeln eine Plattform, damit sie zwischen den großen, mächtigen Releases nicht untergehen. Von denen gibt es gerade schließlich genug:

Neu bei Steam Diese Woche folgt ein Kracher auf den nächsten von Sören Diedrich

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

Desynced

Genre: Survival-Aufbauspiel | Release: 15. August 2023 (Early Access) | Preis: 28,99 Euro

1:34 Desynced verbindet Survival mit Aufbau und startet im Early Access

Unser erster Titel ist ein Aufbauspiel, das von Grundprinzip her wie Factorio oder Satisfactory funktioniert. Ihr müsst also eine Basis mit Fertigungen bauen und optimalerweise so automatisieren, dass sie weitgehend selbstständig funktioniert.

Bei Desynced hat das Ganze aber den Dreh, dass ihr dafür nicht kilometerlange Fließbänder benutzt, sondern Roboter. Diese sammeln Rohstoffe, karren die Ressourcen von A nach B, verteidigen eure Basis, produzieren Güter und führen andere Aufgaben aus. Dafür müsst ihr sie spezialisieren. Und wenn ihr richtig tüfteln wollt, könnt ihr sie sogar händisch programmieren. Jap, so richtig mit Verhaltenslogik und Co.

Bei Steam erreicht das Spiel von ersten Spielern und Spielerinnen im Early Access bislang eine Zustimmung von 86 Prozent aus rund 400 Bewertungen.

Wenn ihr ohne Fließbänder nicht spielen könnt, schaut mal bei unserem Test zu Satisfactory vorbei:

Satisfactory Dieser Test löst auch 2023 noch Schuldgefühle bei mir aus von Enrico Marx

BlazBlue Entropy Effect

Genre: Roguelike-Plattformer | Release: 16. August 2023 (Early Access) | Preis: 19,50 Euro

1:49 BlazBlue Entropy Effect: So spielt sich der neue Dead-Cells-Konkurrent

Der Anime-Stil springt als erstes ins Auge, aber davon ist beim eigentlichen Gameplay nicht mehr viel zu sehen. BlazBlue Entropy Effect ist ein klassischer Plattformer, der mit Roguelike-Elementen auf Wiederholung setzt. Da der Titel aus der Sidescroller-Perspektive spielt, lässt er sich zum Beispiel mit Dead Cells vergleichen.

Bei Steam finden 84 Prozent von über 2.000 Rezensenten das Early-Access-Paket überzeugend.

Warum Spiele allgemein nicht für jeden Menschenschlag geeignet sind, ergründet Autor Alexander Krützfeldt anhand seiner eigenen Familie:

Ship Graveyard Simulator 2

Genre: Verschrottungs-Simulation | Release: 16. August 2023 | Preis: 19,50 Euro

0:55 Ship Graveyard Simulator 2: In der Verschrottungs-Sim zerlegt ihr riesige Metallkähne

Kuriose Berufs-Simulationen sind ein Trend, der immer seltsamere Früchte trägt. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbauen? Geht. Als Grenzpolizei garstigen Schmugglern das Handwerk legen? Kein Problem.

Jetzt lässt euch Ship Graveyard Simulator 2 ausrangierte Schiffe fachgerecht zerlegen. Also geht ihr mit schwerem Gerät ans Werk, baut Tanker und Co. in Handarbeit auseinander und verwertet die gewonnenen Materialien gewinnbringend wieder.

80 Prozent von rund 300 Rezensenten bei Steam mögen die Simulation.

Das Spiel stammt vom Publisher Playway, der dutzende solcher Simulationsspiele herausbringt, beispielsweise das beliebte House Flipper. Wir haben uns im Interview mit Playway nach der ungewöhnlichen und bisweilen kritisierten Geschäftsstrategie erkundigt.

Book of Hours

Genre: Karten-Rollenspiel | Release: 17. August 2023 | Preis: 24,50 Euro

1:20 Book of Hours: Das Rollenspiel macht euch zum Bibliothekar von Magierinnen

Dieses Spiel richtet sich an Bücherwürmer und Kartenliebhaber. Und es ist gar nicht so leicht zu erklären. Wir versuchen es trotzdem mal: Book of Hours ist ein Rollenspiel, in dem ihr eine Bibliothek mithilfe von Spielkarten sortiert, organisiert und ausbaut. Aber nicht irgendeine schäbige Provinzflüsterstube, sondern eine waschechte Bibliothek für magische Werke!

Das okkulte Hush House will ebenso wie die alten Schinken darin sorgsam restauriert werden. Kunden tauchen auf und wünschen womöglich eine Beratung. Und natürlich gibt's in dem Fantasy-Setting auch viele Geheimnisse zu entdecken.

Bei Steam bekommt Book of Hours viel Liebe: 96 Prozent von rund 1.000 Rezensenten geben einen Daumen nach oben.

Wo wir beim Thema Rollenspiel sind und bei uns wirklich gerade Geschichte geschrieben wurde, hier der Hinweis auf unseren Test zu Baldur's Gate 3 mit historischer Höchstwertung:

Baldur's Gate 3 Test Ein historischer Rollenspiel-Meilenstein verdient eine historische Wertung von Sascha Penzhorn

Bomb Rush Cyberfunk

Genre: 3D-Plattformer | Release: 18. August 2023 | Preis: 39,99 Euro

1:12 In Bomb Rush Cyberfunk dreht sich die Zukunft nur noch um Style

Am Schluss dieser Liste regiert der Style: In Bomb Rush Cyberfunk ist die Zukunft eine eskalierte Version der 1980er-Hiphop-Mode. Ihr kachelt mit Skateboard, Inlinern oder BMX durch New Amsterdam und klatscht die Wände mit euren Graffiti voll. Stylishe Tricks bringen extra Punkte. Nur die militarisierte Polizei wird immer lästiger, je mehr Chaos ihr veranstaltet.

Der actionlastige 3D-Plattformer kommt auf sagenhafte 98 Prozent Zustimmung von über 4.000 Rezensenten bei Steam.

Nicht fündig geworden? Vielleicht findet ihr bei unseren Steam-Geheimtipps der letzten Woche etwas für euren Geschmack.

Dann erzählt doch mal! Habt ihr in der dieswöchigen Liste ein interessantes Spiel für euch gefunden? Seid ihr selbst kürzlich über einen Titel gestolpert, bei dem ihr euch wünschen würdet, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt? Oder seid ihr mit einem bestimmten AAA-Release momentan mehr als ausgelastet? Schreibt es gerne in die Kommentare!