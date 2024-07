5 heißgeliebte Steam-Geheimtipps, die gerade frisch erschienen sind

Ihr sucht Neues, Frisches, Unverbrauchtes auf Steam? Hier werdet ihr fündig.

Fünf neue Spiele, hart abgefeiert und preislich zwischen 0 und 10 Euro angesiedelt: Diese Ausgabe unserer wochenendlichen Steam-Geheimtipps bietet etwas für alle Geldbeutel und trifft hoffentlich viele Geschmäcker.

Diesmal mit Cyberpunk-Aufbau der gemütlichen Sorte, einem Überlebenkampf, der Matthew McConaughey stolz machen würde und einer faszinierenden Physiksimulation, die es aber sowas von ernst meint. Viel Spaß mit unseren fünf versteckten Steam-Perlen!

Dystopika

1:01 Aufbauspiel-Liebling auf Steam ist ein ungewohnt ungemütliches Cozy Game

Genre: Cozy-Aufbauspiel | Steam-Release: 21. Juni 2024 | Preis: 7 Euro

Aufbauspiele funktionieren auch ohne angespannte Nackenmuskeln und Zähneknirschen, wie so manches zenmäßige Cozy Game beweist. Ein neuer Genrevertreter platziert sein entspanntes, druck- und zielfreies Spielen ausgerechnet in einer düster-neonfarbenen Cyberpunk-Metropole.

Ihr baut eine Stadt nach Gutdünken, in eurem Tempo, und döst dabei friedlich lächelnd vor euch hin. Vielleicht genau das Richtige nach einem Arbeitstag voller Excel-Tabellen und Kaffee. Also abends, wenn der Kaffee nachlässt und Nacken und Zähne endlich zur Ruhe kommen.

Zustimmung auf Steam: 97 Prozent von über 1.000 Rezensenten stimmen positiv.

Ocean World: Eden Crafters Demo

1:07 Im Survivalspiel Ocean Planet droht euch eine nie dagewesene Gefahr

Genre: Koop-Survival-Craft | Steam-Release: 24. Juni 2024 (Demo) | Preis: Kostenlos spielbar

Ozeanwelt: Da blinkt im Kopf sofort das Subnautica-Lämpchen. Doch es lügt, denn Ocean World: Eden Crafters hat zwar tatsächlich eine von Meer bedeckte Welt zu bieten, aber die macht ganz komische Sachen. Also falls ihr hochhaushohe Wellen als seltsam empfindet.

Oder zumindest bedrohlich, denn das sind sie! Vielleicht waschen sie eure gerade gebaute Basis hinfort oder machen eurer durchdachten Automatisierung einen Schwapp durch die Rechnung. Und womöglich spülen sie euch und eure Koop-Freunde gleich in einem Abwasch mit ins Jenseits, es sei denn ihr habt euch clever auf derlei Katastrophen vorbereitet. Die gigantische Welle erinnert stark an eine Schlüsselszene aus dem Film Interstellar mit Matthew McConaughey.

Zustimmung auf Steam: 89 Prozent von rund 1.400 Rezensenten stimmen positiv.

The Powder Toy

2:11 The Powder Toy führt Spiele-Physik in eine faszinierende Richtung

Genre: Physiksim-Sandkasten | Steam-Release: 15. Juni 2024 | Preis: Kostenlos spielbar

Jetzt kommt eine absolut faszinierende Physiksimulation: The Powder Toy. Komplett kostenlos, keine zehn MB groß und vollgepackt mit allem, was das pixelverliebte Bastlerherz begehrt. Schaut gerne unser für euch erstelltes Gameplay-Video oben an, um einen ersten Eindruck zu bekommen.

Neben pudrigen Stoffen bietet The Powder Toy auch Feststoffe wie Metalle, Flüssigkeiten, Gase, zudem etliche Gerätschaften, Sensoren und Umgebungsbausteine. Wir haben sogar das fiktive Material Vibranium aus dem MCU gefunden und eine heftige Reaktion damit ausgelöst. Ihr könnt Newton'sche Gravitation auf Wunsch zu- und abschalten, Strahlung erzeugen ... und, und, und. Definitiv ein hochspannender Bastelkasten für Nerds und solche, die es werden wollen. Gibt's übrigens auch als mobile App für Android und iOS.

Zustimmung auf Steam: 98 Prozent von über 500 Rezensenten stimmen positiv.

Ale & Tale Tavern Demo

Genre: Management-Abenteuer | Steam-Release: 20. Juni 2024 (Demo) | Preis: Kostenlos spielbar

Bier und Geschichten, die beste Kombination seit Kater und Kochsalzlösung. In Ale & Tale Tavern baut ihr nicht nur mit Freunden eine Wirtschaft in einer Fantasy-Welt auf und schenkt euren Gästen kräftig was aus.

Nein, ihr erkundet auch eine offene Spielwelt, jagt und angelt, erledigt Aufgaben. Der Sandbox-Aspekt wird dabei großgeschrieben. Und wenn ihr genug von all dem Rumrennen habt, kehrt ihr halt in eure gemütliche Kneipe zurück und verdient ein paar harte Goldmünzen.

Zustimmung auf Steam: 95 Prozent von über 2.100 Rezensenten stimmen positiv.

Oh Deer

Genre: Jagd-Versteckspiel | Steam-Release: 27. Juni 2024 | Preis: 10 Euro

Wer Mehrspieler mag, kommt laut Steam-Fans bei Oh Deer auf seine Kosten. Eine Gruppe schnappt sich Flitzebogen, die andere lebt ein gemütliches Leben als Hirsche. Der Wald grünt und es ist Jagdsaison. Schlechte Zeiten für Wild, gute für Jäger.

Der Kniff besteht darin, dass es im Wald von KI-Hirschen nur so wimmelt. Spielerinnen und Spieler in der Jägerhaut beobachten mit Argusaugen, welche Hirsche sich allzu menschlich benehmen. Die Hirschgruppe dagegen versteckt sich, sucht Futter gegen den Hunger, und hofft, bis zum Einbruch der Nacht unentdeckt zu bleiben.

Zustimmung auf Steam: 84 Prozent von rund 1.000 Rezensenten stimmen positiv.

Wie gefallen euch unsere Geheimtipps an diesem Wochenende? Habt ihr einen neuen Kandidaten für eure Steam-Bibliothek gefunden? Seid ihr vielleicht selbst auf ein total unbekanntes Spiel gestoßen, das ihr anderen Leserinnen und Lesern dringend näherbringen müsst? Schreibt es einfach unten in die Kommentare! Wir freuen uns immer darüber, eure Meinungen, Ansichten und Anmerkungen zu lesen.