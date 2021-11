Gratisspiele haben immer noch den besten Preis: Ubisoft verschenkt genau wie der Epic Store gerne hin und wieder mal unterhaltsame Spiele, so auch jetzt. Ab sofort könnt ihr euch die drei 2,5D-Sidescroller Assassin's Creed Chronicles China, Russia und India gratis sichern. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ubisoft-Konto.

Ihr müsst euch aber beeilen, denn das Angebot gilt nur vom 9. bis 12. November um 11:00 vormittags. Schnappt ihr euch die Trilogie in diesem Zeitraum, dürft ihr sie dauerhaft behalten.

Habt ihr schon einen Ubisoft-Account oder wollt einen erstellen, folgt ihr einfach dem folgenden Link. Dort könnt ihr die Assassin's-Creed-Trilogie eurer Spielesammlung hinzufügen:

Was steckt in AC Chronicles?

Ubisoft wagte mit den Assassin's Creed Chronicles einen kleinen Genreabstecher in neue Gefilde. Statt wie gewohnt in der Schulterperspektive zu schleichen, zu klettern und zu meucheln, unternehmt ihr in den drei Chronicles-Plattformern selbiges wie in einem Sidescroller. Ihr bewegt euch also nur zweidimensional im Raum, allerdings mit in drei Dimensionen dargestellten Spielfiguren. Daher rührt die Bezeichnung 2,5D – eine Art Zwischenstufe zu 2D und 3D.

Die grundlegenden Gameplay-Mechaniken der Serie bleiben aber bestehen. Als Settings halten drei Regionen der Welt her, die trotz der zahlreichen Hauptteile von Assassin's Creed bislang kaum Beachtung fanden: Russland, Indien und China. Gerade mit dem Reich der Mitte bedient Assassin's Creed Chronicles also ein Szenario, das sich viele Fans schon lange für einen Eintrag in der Hauptserie wünschen würden.

Für die steht mit AC Infinity bald eine Online-Welt an, aber nicht jeder freut sich darauf. Experte Peter zeigt sich besorgt für die Zukunft von Assassin's Creed.

Im Trailer oben könnt ihr einen guten Einblick bekommen, ob die Assassin's Creed Chronicles euer Paar Schleichsandalen sein könnten. Denn wie auch beim aktuellen Gratisspiel im Epic Games Store gilt: Das wirklich rare Gut ist heutzutage nicht die Auswahl an kostenlosen Spielen, sondern eure Freizeit.