Ubisoft hat in einer Fragerunde auf Twitter und Reddit etliche neue Infos zu Assassin's Creed: Odyssey ausgepackt, dem neuesten Teil der Assassin's Creed-Reihe, der uns im Oktober auf PC, PS4 und Xbox One ins Antike Griechenland schickt (via Dualshockers).

So wissen wir jetzt unter anderem, dass es in Odyssey möglich ist, wie in Assassin's Creed 2 oder Brotherhood rekrutierte NPCs auf Wachen anzusetzen, um sie entweder abzulenken oder zu töten. Bislang war nur bekannt, dass wir Charaktere für unsere Schiffs-Crew anheuern können, sie sind aber auch an Land einsetzbar.

Außerdem erfahren wir, dass Heldin Kassandra zum Kanon der Geschichte gehört, die im Roman zu Assassin's Creed: Odyssey erzählt wird. Im Spiel haben wir allerdings die Möglichkeit, zwischen Kassandra und Alexios zu entscheiden. Passenderweise ebenfalls bestätigt: Die Retail-Versionen von AC: Odyssey werden ein Wende-Cover bieten, das Alexios und Kassandra abbildet.

Das ist aber noch längst nicht alles. Hier sind alle neuen Infos zur Story, dem Gameplay und mehr in der Übersicht:

Open World & Gameplay

dynamisches Wetter: Während des Segelns kann es beispielsweise stürmen

Die Spielwelt besteht aus 7 Biomen: Das sind Ökosysteme wie Wüsten oder Wälder

Parkour-Puzzles in beispielsweise alten Gräbern kehren zurück

Call to Arms: Das Feature erlaubt es uns, NPCs zu rekrutieren und sie Soldaten ablenken zu lassen oder in den Kampf zu schicken

Schiffahrt & Schiffskämpfe sind zwar ein wichtiges Gameplay-Element, sind aber kein Kern-Aspekt wie in Black Flag

Das Gameplay der Schiffskämpfe ist etwas arcadiger als in Black Flag

Wir können unser Schiff bezüglich Waffen, Verkleidung und Optik upgraden

Haben wir alle Teile eines bestimmten Rüstungssets ausgerüstet, erhalten wir für unsere Werte einen Set-Bonus

Wir reiten auf einem Pferd namens Phobos

Wir können Tiere streicheln, Katzen streunen diesmal aber nicht durch die Welt

Mehr zu Odyssey: Das ist die Geschichte hinter dem Griechenland-Setting

Charaktere & Story

Heldin Kassandra gehört zum Kanon

Es wird wieder um die Edensplitter gehen

Unsere Hauptwaffe Leonidas' Speer ist ebenfalls ein Edensplitter

Kleidung bleibt während Romance-Cutscenes an

Assassin's Creed: Odyssey erscheint am 5. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Wie die neuen Rollenspiel-Elemente funktionieren, erklären wir euch in unserer Preview zu AC: Odyssey.