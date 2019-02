Ace Combat 7 - Modder beheben einige Schwächen der PC-Version

Die PC-Version von Ace Combat 7 sorgte teilweise für Frust bei den Spielern, unter anderem weil Unterstützung für viele Joysticks und Ultra-Widescreen-Monitor-Support fehlen. Letzteres wurde jetzt aber ebenso wie eine verbesserte Sichtweite per Mod nachgereicht.

Wie sich die Sichtweise im Spiel so vergrößern lässt, dass Bäume, Häuser und weitere Landschaftsdetails auch in großer Entfernung sichtbar werden, lest ihr in diesem Steam-Post von Speedwagon. Auch einen Vergleichsscreenshot gibt es.

Widscreen-Support mit Hindernissen

Auch für Nutzer von Ultra-Widescreen-Monitoren gibt es Abhilfe. Die Methode von Modder Susahamat liest sich allerdings schon etwas komplizierter. Sie lässt das Spiel zudem zwar mit 21:9 oder 23:9 laufen, hat aber den unschönen Nebeneffekt, dass das gesamte HUD auf die linke Seite geklatscht wird. Das lässt sich offenbar durch den Tipp von Modder Winkelmann beheben, insgesamt erfordert dieser Schritt aber einiges an Arbeit.

Auch wenn man es Ace Combat 7 auf dem ersten Blick nicht ansehen mag, stammt die Flug-Action aus Japan. Deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass schräge Ideen wie ein Weltraum-Aufzug im Spiel vorkommen - so etwas kennt man ja aus vielen JRPGs. In der Story-Kampagne und im Multiplayer steuern wir realistische bis futuristische Kampfjets.

