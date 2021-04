Bis zum Release von Age of Empires 4 dauert es noch eine Weile, erst gegen Ende 2021 ist es soweit. Um die Wartezeit zu überbrücken, veröffentlicht Microsoft vorher neue Inhalte für Age of Empires 2 und 3 in den Definitive Editions. Wir haben eine Übersicht für euch.

Fans von Age of Empires bekommen neue Inhalte

Was sind das für Inhalte? Ihr dürft neue Kampagnen, Zivilisationen und sogar Spielmodi erwarten.

Age of Empires 2: Definitive Edition bekommt diese Inhalte:

Dawn of the Dukes ist eine neue Erweiterung, die sich auf Osteuropa als Schauplatz fokussiert. Ihr erlebt dort neue Kampagnen, die weitere Zivilisationen einführen. Die Erweiterung soll im Sommer 2021 an den Start gehen, ein genauer Releasetermin wurde aber noch nicht genannt.

Darüber hinaus soll zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt Koop als neuer Spielmodus in AoE 2: Definitive Edition eingeführt werden. Ihr dürft dann ausgewählte Missionen kooperativ spielen.

Age of Empires 3: Definitive Edition erhält diese neuen Inhalte:

Das »United States«-Update ist ein neuer DLC, der die Vereinigten Staaten von Amerika als weitere Zivilisation einführt. Mit dabei sind zehn Einheiten, darunter eine besondere Erkundungs-Einheit, eine Heimatstadt und eine neue »Age up«-Mechanik. Der DLC erscheint bereits am 13. April. Die Zivilisation dürft ihr euch kostenlos erspielen, wenn ihr eine neue Challenge meistert. Der DLC steht euch aber auch ab dem 13. April über Steam und über den Microsoft Store zum Kauf bereit.

Eine neue Erweiterung, die afrikanische Zivilisationen mit sich bringt. Das Addon ist für später im Jahr 2021 geplant.

Im Video zur Fan-Preview vom AoE-Event, das am Wochenende stattgefunden hat, erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die kommenden Inhalte für AoE 2 und AoE 3 in der Definitive Edition:

So könnt ihr noch ein wenig üben, bevor dann im Herbst 2021 Age of Empires 4 erscheint. Falls ihr mehr über den kommendenen Teil der beliebten Strategie-Reihe erfahren wollt, dann seid ihr in unserer ausführlichen Preview goldrichtig:

Was haltet ihr von den neuen Inhalten für Age of Empires 2 und 3? Worauf freut ihr euch am meisten?