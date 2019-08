Age of Empires 4: Jetzt wissen wir, wann es endlich Gameplay gibt

Wir streamen unter dem Motto #gctogether jeden Tag live von unserem Messestand auf der gamescom und empfangen dabei jede Menge spannende Gäste. Einer davon war der Xbox-Manager Aaron Greenberg und der hatte einige spannende Infos im Gepäck.

Im Interview bestätigte uns Greenberg endlich ein konkretes Datum, an dem wir erstes Gameplay aus Age of Empires 4 zu Gesicht bekommen. Passionierte Aufbaustrategen sollten sich den 14. November im Kalender markieren.

Was passiert am 14. November? An diesem Tag findet ein weiteres wichtiges Microsoft-Event nach der gamescom statt. Dann beginnt in London nämlich das große Fan Event XO19. Drei Tage lang können sich Xbox-Fans in der Copper Box Arena einfinden, Hand an einige der neusten Spiele aus dem Hause Microsoft legen und mit den Entwicklern reden. Damit aber noch nicht genug: Am selben Tag erscheint auch die Definitive Edition von Age of Empires 2.

Erscheint Age of Empires 4 exklusiv im Microsoft Store - oder doch auch bei Steam?

Was ist die XO19?

Für Microsoft ist die XO19 eines der wichtigsten Events überhaupt. Das zeigt sich schon an der Eröffnung. Eingeleitet wird das Ganze nämlich von der größten Inside-Xbox-Show des Jahres. Die Show wird sogar noch etwas umfangreicher, als die gleichnamige Show kurz vor der gamescom Opening Night am vergangenen Montag.

Im Zuge von Inside Xbox wird Microsoft dann auch erstes Gameplay zu Age of Empires 4 mit der Öffentlichkeit teilen. Hierzu wird es wieder einen Stream geben, den ihr von zu Hause aus verfolgen könnt. Wir halten euch hier auf GameStar.de selbstverständlich ebenfalls auf dem Laufenden.

Wenn ihr keine Neuigkeiten von der gamescom verpassen wollt, solltet ihr einen Blick in unseren Programm-Plan werfen. Dort findet ihr alle Gameplay-Präsentation und Interviews die wir die ganze Woche über für euch live von Twitch, Youtube und unserer Themenseite aus übertagen.