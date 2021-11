Wie steht's um die von Fans dringend gewünschte Rangliste in Age of Empires 4? Kurzum: Sie fehlt noch im Strategie-Hit von Relic. Das große Aber: Ihr könnt eure Leistung dennoch bewundern, aber (noch) nicht im Spiel selbst. Falls ihr jetzt verwirrt seid, lest gerne weiter. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema Rangliste, Ladder und Leaderboard in AoE 4.

Ranked, Ladder und Leaderboard in Age 4

Gibt es ein Rangliste?

Jein. Relic und Microsoft erklären auf der offiziellen Website, dass dieses Feature noch nicht implementiert ist, aber definitiv kommen soll. Und zwar im Frühling 2022. Der entsprechende Ranked-Modus von Age of Empires 4 fehlt bislang ebenfalls. Aber es gibt dennoch Abhilfe für kompetitiv veranlagte Strategen!

Wo kann ich das Leaderboard sehen?

Eure Leistung im Quick Play wird auf dem Leaderboard der offiziellen Website verfolgt und festgehalten. Das Schnellspiel wird also ersatzweise ähnlich wie der Ranked-Modus behandelt und gewertet. So berechnet Age of Empires 4 eure Leistung als ELO.

Wie funktioniert das Quasi-Ranked?

Damit eure Spiele im Leaderboard gezählt werden, müsst ihr zunächst zehn Multiplayer-Partien als Qualifikation spielen. Danach sollte euer Name in der Rangliste auftauchen. Allerdings müsst ihr nach euren Matches etwas Geduld haben, da das System etwas langsam aktualisiert.

