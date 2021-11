Welche Features wollt ihr unbedingt noch in Age of Empires 4 haben?

Age of Empires 4 ist endlich nach langen Jahren des Wartens erschienen und hat viele Spieler endlich glücklich gemacht - aber nicht in jeder Hinsicht. Denn es gibt offensichtlich noch immer viele Dinge, die Age 4-Fans gerne im Spiel sehen würden. Wie gut das Comeback der Echtzeit-Strategie geworden ist, könnt ihr im Test nachlesen:

Welche Features wünscht ihr euch am meisten?

Angefangen von optischen Features, etwa das Aufdecken der gesamten Map am Ende einer Partie, über technische Verbesserungen bei den Hitboxen der Einheiten bis hin zu Komfortfunktionen wie der Auswahl einzelner Einheiten in Verbänden - die Wunschliste der Fans wird immer länger. Bleibt zu hoffen, dass zukünftige Updates möglichst viele dieser Dinge ins Spiel bringen.

Nun sind unsere Strategie-Experten der GameStar-Community gefragt: Welche Features wollt ihr in Zukunft unbedingt noch in Age of Empires 4 haben? Ihr könnt euch austoben und so viele Dinge auswählen, wie ihr möchtet:

Ein weiteres Feature wird wohl weiterhin fehlen: Auch, wenn es in unserer obigen Liste fehlt: Eine von Fans liebgewonnene Funktion aus Age of Empires 3 fehlt leider im neuesten Abkömmling der Reihe. Warum die fehlende Möglichkeit, Gebäude zu drehen, aber höchstens nur ein optischer Makel ist und keine spielerischen Nachteile mit sich bringt, erfahrt ihr hier:

Bei den Völkern ist euer Favorit klare Sache

Die besten Features helfen nichts, wenn die spielbaren Völker langweilig sind. Deshalb hatten wir auch hierzu bereits eine Umfrage gestartet, bei der ihr eure Stimmen zahlreich abgegeben habt. Denn welche Fraktion bei euch die Nase vorn hat, ist eine glasklare Sache - einen solch dominanten Sieger gab es selten in unseren Umfragen.

Wenn ihr eure Meinung abgegeben habt, könnt ihr euch nun zurücklehnen und eines unserer zahlreichen Videos rund um Age of Empires 4 genießen.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, für welche Features ihr abgestimmt habt. Oder haben wir sogar in euren Augen wichtige Funktionen vergessen? Dann lasst uns wissen, welche Dinge noch auf eurer persönlichen Liste stehen.