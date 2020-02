Hoffnung auf Alan Wake 2: Drei neue Spiele bei Remedy in Arbeit

Remedy arbeitet aktuell an insgesamt vier Projekten. Eines davon ist noch völlig unbekannt, was die Hoffnung auf ein Alan Wake 2 schürt.

Woran arbeitet Remedy gerade?

Wie wahrscheinlich ist Alan Wake 2?

Ein Nachfolger zu Alan Wake scheint aktuell ein passender Kandidat für das unangekündigte Projekt zu sein. Immerhin liegen die Rechte beim Entwickler und Remedy spricht von einem Spiel, das auf den eigenen Marken basiert. Hinzu kommt das geplante Crossover mit Control, das Alan Wake neuen Aufwind bescheren könnte. Der finnische Entwickler hat zudem bereits vor Jahren erklärt, dass man »irgendwann« ein Alan Wake 2 entwickeln möchte.

Allerdings ist eine Fortsetzung damit längst nicht bestätigt. Möglich wäre auch, dass Remedy bereits an Control 2 arbeitet, einem ganz anderen Projekt oder sich vielleicht nur an einem Remake, Remaster oder Reboot zu Alan Wake versucht.

Was ist mit Max Payne & Quantum Break?

Ein Max Payne 4 oder Quantum Break 2 wäre theoretisch ebenfalls möglich. Allerdings liegen die Markenrechte momentan nicht bei Remedy. Max Payne gehört aktuell Take 2 Interactive und Quantum Break bei Microsoft. Ohne Weiteres kann Remedy also allein nicht an einer Fortsetzung werkeln.

