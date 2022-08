Neu bei Amazon Prime Video im September 2022: Alle neuen Filme und Serien

Herr der Ringe ist wieder auf der Speisekarte, Jungs (und Mädels). Im September 2022 startet mit Die Ringe der Macht Amazons große Mittelerde-Serie bei Prime Video. Was der Streamingdienst sonst noch alles für neue Filme und Serien zu bieten hat, das erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.

Interessiert ihr euch dagegen für die direkte Konkurrenz, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. Was es im September 2022 bei Netflix und Disney Plus zu sehen gibt, haben wir bereits für euch zusammengefasst - und dann gibt es ja noch die Gratis-Spiele für Prime-Abonennten:

9 1 Amazon im September 2022 Prime Gaming schenkt euch Assassin’s Creed, Shadow of Mordor & mehr

Highlights bei Amazon Prime Video im September 2022

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Am 2. September will uns Amazon zurück nach Mittelerde entführen. Zu diesem Termin startet die erste Staffel des 500 Millionen US-Dollar teuren Projekts, welches sich lange vor Peter Jacksons Der Hobbit- und Der Herr der Ringe-Trilogie abspielt und sich an Ideen aus J.R.R. Tolkiens Silmarillion bedient. Konkret geht es in das Zweite Zeitalter von Mittelerde.

Ersten Reaktionen zufolge könnte mit Die Ringe der Macht ein echtes Mittelerde-Highlight auf uns zukommen. Allerdings haben bereits die ersten Trailer zur TV-Serie zur Spaltung der GameStar-Gemeinschaft geführt. Es bleibt spannend, ob Amazons TV-Serie der Vorlage von J.R.R. Tolkien gerecht wird und uns ein ähnlich episches Erlebnis wie Peter Jacksons Filmtrilogie erwartet.

Mortal Kombat: Ab dem 13. September fliegen auf Amazon Prime Video die Fäuste, sobald die Neuverfilmung von Mortal Kombat bei dem Streamingdienst startet. Der Film dreht sich um Protagonist Cole Young (Lewis Tan) - einen völlig neuen Charakter, der zuvor in keinem der Videospiele vorkam. Doch keine Sorge, altbekannte Figuren wie Sonya Blade (Jessica McNamee), Sub-Zero (Joe Taslim), Kano (Josh Lawson) oder Scorpion (Hiroyuki Sanada) setzen bei der Prügelei ebenfalls nicht aus.

Mortal Kombat von Regisseur Simon McQuoid startete im April 2021 in den Kinos, ein zweiter Teil befindet sich bereits in Entwicklung. Habt ihr der Spieleadaption bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt, gibt es jetzt die vielleicht beste Gelegenheit dazu. Falls ihr euch für alle zukünftigen Filme und Serien basierend auf unseren liebsten Videospielen interessiert, haben wir übrigens eine praktische Übersicht für euch.

Alle neuen Filme auf Prime Video im September 2022

Ab dem 1. September

Ad Astra

Der Göttliche Andere

Dünnes Blut

Mary Shelley

Ab dem 3. September

Card Counter

The Boy Behind The Door

The Great Gatsby

Those Who Wish Me Dead

Ab dem 5. September

Zero and Ones

Ab dem 9. September

Blacklight

Flight/Risk

Ab dem 13. September

Mortal Kombat

Ab dem 15. September

Escape Plan 2: Hades

Ab dem 16. September

Goodnight Mommy

Ab dem 17. September

Beerfest

Durst

Fatale

Ab dem 18. September

Hello Again - Ein Tag für immer

Ab dem 25. September

The Exorcist

Ab dem 30. September

My Best Friend’s Exorcism

Alle neuen TV-Serien auf Prime Video im September 2022

Ab dem 1. September

Star Trek: Lower Decks - Staffel 3

The Handmaid’s Tale - Staffel 4

Ab dem 2. September

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1

Ab dem 9. September

The Last Ship - Staffel 5

Ab dem 16. September

A Private Affair - Staffel 1

The Grand Tour presents: A Scandi Flick

Ab dem 21. September 2022

Prisma - Staffel 1

Ab dem 30. September 2022

Jungle - Staffel 1

The Sex Lives of College Girls - Staffel 1

Auf welchen neuen Film oder auf welche neue TV-Serie bei Amazon Prime Video im September 2022 freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!