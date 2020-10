Among Us: Gibt es jetzt als Overwatch-Mod in 3D

Link zum Reddit-Inhalt

Among Us könnt ihr jetzt nicht nur in 2D spielen, sondern auch komplett in 3D. Alles was ihr dazu braucht ist Overwatch. Denn ein koreanischer Modder hat die Spielmechanik komplett in den Helden-Shooter von Blizzard übertragen.

Among Us in Overwatch

Nach wie vor müsst ihr einen Verräter in eurer Gruppe ausfindig machen, beziehungsweise alternativ unerkannt euer gesamtes Team erledigen. Statt im typischen comic-haftigen 2D-Stil von Among Us, geschieht das jetzt allerdings in einem Level von Overwatch, zusammen mit den typischen Helden des Titels.

Szenen der Mod, seht ihr im Reddit-Post zu Beginn dieser News. Weitere Eindrücke findet ihr im komplett in koreanisch gehaltenen Video des Modders selbst.

So spielt ihr die Mod

Der neue Overwatch-Spielmodus wurde komplett mit dem Workshop erstellt. Entsprechend müsst ihr den Code der Fan-Erweiterung im Spiel importieren und könnt loslegen. Das macht ihr folgendermaßen:

Öffnet den Game Browser in Overwatch

Klickt auf den Button »Erstellen« oben rechts

Öffnet jetzt das Einstellungsmenü

Auf der rechten Seite findet ihr einen Button mit der Beschriftung »Code importieren«

Gebt den Code »5858A« ohne die Anführungzeichen ein

Aktuell ist die Mod noch komplett in koreanisch gehalten. Zumindest an einer englischen Übersetzung wird allerdings bereits gearbeitet.

Was ist mit dem Workshop noch möglich?

Among Us ist nicht der einzige komplexe Spielmodus, den Modder von Overwatch erschaffen haben. So gibt es beisielsweise auch Loot Quest, das das Spiel in ein komplettes PvE-Rollenspiel verwandelt oder Torbjörn Golf, wodurch der Shooter plötzlich zu einem Sportspiel wird.

Der lange Zeit beliebteste Modus war zumindest im westlichen Raum hingegen das klassische Kartenspiel Uno, gefolgt von »Floor is Lava Parkour« und »McCree Hot Potato«. In Südkorea hingegen dominierte der »High Blood Pressure Marathon« - ein Modus ohne Cooldowns, unendlich vielen Ultimates und mehr.