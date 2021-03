Über Steam könnt ihr euch die Peasant Edition des recht blutigen Mittelalter-Strategiespiels Ancestors Legacy herunterladen. Die Gratis-Version bietet euch jedoch nicht das komplette Erlebnis.

Was ist das für ein Spiel? Ancestors Legacy versetzt euch ins Mittelalter, wo die Fraktionen Wikinger, der Orden der Deutschritter, die Angelsachsen und die Slawen in brutalen Schlachten aufeinandertreffen. Die kostenpflichtige Standard-Version, das ihr euch nach wie vor für 29,99 Euro über Steam kaufen könnt, will euch historisch möglichst genaue Auseinandersetzungen aus jener Zeit bieten, die ihr pro Partie in jeweils fünf Missionen erlebt.

Dabei geht es ordentlich zur Sache. Ancestors Legacy geizt nicht mit Blut und brutalen Zweikämpfen zwischen den Kriegern. Zudem steht euch ein Multiplayer-Modus zur Verfügung, über den ihr euch untereinander bekriegen dürft. Hier könnt ihr unseren Test zum Echtzeit-Strategiespiel lesen:

Kostenlose Multiplayer-Schlachten im Mittelalter

Was steckt in der Peasant Edition? Die kostenlose »Bauernedition« enthält alle 17 Maps aus dem Multiplayer-Modus des Standardspiels. Zudem dürft ihr alle vier Fraktionen spielen. Im Grunde erlebt ihr damit also den kompletten Multiplayer-Part des Echtzeit-Strategiespiels umsonst.

Darüber hinaus ist es sogar möglich, noch vier Einzelspieler-Missionen der Kampagne zu absolvieren. Gefällt euch diese und ihr wollt mehr erleben, dann müsst ihr euch aber die reguläre Version von Ancestors Legacy kaufen.

Das ist der Haken: Bei der Peasant Edition handelt es sich um ein eigenständiges Spiel. Das bedeutet, ihr könnt im Multiplayer nicht gegen diejenigen kämpfen, welche die Standard-Edition besitzen. »Bauern« bleiben also unter sich.

Dennoch ist die kostenlose Edition von Ancestors Legacy mehr als nur eine Demo. Sucht ihr nach einem Multiplayer-Strategiespiel, das ihr gratis mit Freunden erleben könnt, dann bietet sich diese Fassung durchaus an. Immerhin ist alles enthalten, was ihr für epische Mehrspieler-Schlachten benötigt. Nur auf den Großteil der Singleplayer-Kampagne müsst ihr verzichten.