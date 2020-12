Angebot im Humble Bundle: 9 Spiele und ein Monat EA Play Pro

Humble Bundle hat zum Jahresende nochmal ein besonderes Paket geschnürt: Im Choice-Premium-Bundle bekommt ihr neben Spielen auch einen Monat EA Play Pro ohne zusätzliche Kosten. Wir haben alle Infos zum Angebot für euch gesammelt.

Humble Bundle im Dezember 2020

Was bekomme ich? Humble Choice Premium ist ein Spiele-Abo, für das ihr euch im Humble Store anmelden könnt. Ihr erhaltet dann jeden Monat eine Auswahl von Spielen, aus denen ihr euch bis zu neun Titel aussucht - die dürft ihr dann für immer behalten. Im Dezember 2020 gibt's außerdem einen Monat lang Zugang zu EA Play Pro. Dort könnt ihr Spiele wie FIFA 21, Battlefield 5 oder Jedi: Fallen Order zocken.

Wie viel kostet das? Die Premium-Variante kostet zur Zeit 12,50 Euro pro Monat, ab 2021 dann 18 Euro monatlich. Es gibt auch zwei günstigere Varianten für 5 beziehungsweise 14 Euro - allerdings auch mit weniger Inhalt. Details findet ihr im Humble Store.

Für wen gilt das Angebot? Der EA-Play-Zugang ist für diejenigen kostenlos, die sich neu für das Premium-Abo registrieren. Für bestehende Abonnenten gibt es stattdessen ausnahmsweise alle 14 Dezember-Spiele und 5 Euro Rabatt auf EA Play Pro.

Bis wann gilt das? Die Aktion läuft noch bis zum 11. Dezember 2020 um 19 Uhr.

An wen geht mein Geld? Mit dem Kauf des Humble Choice Premium unterstützt ihr verschiedene gute Zwecke. Ein Teil der Einnahmen wird an Organisationen wie das Rote Kreuz oder Save The Children gespendet. Übrigens gilt das auch für alle anderen Angebote von Humble.

Das sind die Dezember-Spiele bei Humble

Ihr habt diesen Monat die Wahl aus diesen 14 Titeln - wenn ihr schon ein Premium-Abo habt, dann bekommt ihr sie sogar alle.

