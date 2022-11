Anno 1800: Aufstieg der Neuen Welt - so bekommt ihr mit Twitch-Drops Gratis-Inhalte

Im Dezember 2022 bahnt sich mit Aufstieg der neuen Welt, der nächsten großen Erweiterung für Anno 1800, nochmal ein potenzielles Aufbau-Highlight an. Bevor ihr jedoch am 8. Dezember die neue Welt neu entdeckt, könnt ihr euch bereits zwei thematische Ornamente für eure Städte verdienen. Wie ihr die kostenlosen Inhalte auf Twitch freischaltet, erklären wir euch hier.

Was alles in der letzten Erweiterung für Season 4 steckt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Wie komme ich an die kostenlosen Inhalte?

Wann gibt es Twitch Drops? Die beiden neuen Ornamente könnt ihr vom 2. bis zum 18. Dezember freischalten.

Was gibt es eigentlich zu verdienen? Ihr bekommt für eure erfolgreiche Teilnahme zwei Ornamente für Anno 1800. So sehen sie aus:

Wie nehme ich teil? Um an der Aktion teilzunehmen müsst ihr - falls noch nicht geschehen - zunächst euer Ubisoft-Konto mit eurem Twitch-Account verknüpfen. Dazu ruft ihr in Twitch über das Dropdown-Menü am oberen rechten Rand eure Einstellungen auf, navigiert zu Verbindungen , und wählt dort Ubisoft aus.

Anschließend müsst ihr dann eine Zeit lang teilnehmenden Streamern beim Spielen von Aufstieg der Neuen Welt zuschauen. Insgesamt eine Stunde für das Banner und drei Stunden für das Gemälde sind notwendig. Ihr müsst aber nicht am Stück schauen, sondern könnt diese Zeit nach und nach bei verschiedenen Streamern sammeln.

Welche Streamer nehmen teil?

Vom 2. bis zum 8. Dezember dürfen ausgewählte Streamer die neue Erweiterung im Early Access ausprobieren. Nach dem Release am 8. Dezember dürfen dann alle Streamer, die Anno 1800 spielen, die Drops aktivieren. Ihr müsst dann nach dem Schriftzug Drops Aktiviert unter dem gewünschten Stream Ausschau halten. Welche deutschen Streamer im Early Access teilnehmen, seht ihr hier:

Auch anderssprachige Streamer nehmen an dem Event teil, ihr findet die vollständige Liste im Blog-Eintrag der Entwickler.

Was gibt es noch über Anno 1800 zu wissen?

Neben großen Erweiterungen mit vielen neuen Inhalten veröffentlicht das Aufbauspiel auch immer wieder kosmetische DLCs, mit denen ihr eure Stadt noch weiter verschönern könnt. Unsere Aufbau-Experten Geraldine und Fabiano verraten euch im Video, welche davon sich besonders lohnen.

Nachdem Anno 1800 bereits eine vierte Season veröffentlichte, steht die Frage im Raum, ob es auch in Jahr 5 mit neuen Inhalten weitergeht. Streamer Writing Bull wünscht sich aber lieber einen echten Nachfolger. Er verrät uns im Podcast, was er sich dafür wünscht und wie man Anno 1800 auf eine andere Art erweitern könnte.

Werdet ihr euch die neuen Ornamente für eure Anno-Städte holen? Oder sind sie euch den Aufwand nicht wert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!