Anno 1800 - Jetzt endgültig: Keine Landkämpfe im neuen Anno

Schlechte Nachrichten für alle Anno-Fans, die Liebhaber von Gefechten zu Lande sind: Kriegsführung auf dem Festland wird nicht in Anno 1800 auftauchen, wie Ubisoft nun in einem Blogeintrag mitteilte. Die Debatte beschäftigt die Fans der Strategiespielserie bereits seit dem Herbst letzten Jahres, als Ubisoft erstmals ankündigte, nur Seeeinheiten in Anno 1800 zu verwenden und auf die Infanterie zu verzichten. Damals hieß es:

"Wir glauben, dass eine klarere Trennung von Bauflächen und Schlachtfeldern dem Spielgefühl in Anno zuträglich ist. "

Aus diesem Grund sollen kriegerische Handlungen nur auf See stattfinden und abgekoppelt sein, vom Aufbau- und Handels-Part zu Lande. Wie Ubisoft schreibt, habe das Team die letzten Monate damit verbracht, intensiv darüber nachzudenken, wie Infanterie in das Spiel integriert werden könne, ohne sich negativ auf die anderen Spielelemente auszuwirken.

Qualität des Handelsteils ist wichtiger

Wichtig sei den Entwicklern gewesen, dass eine Integration von Land-Einheiten keine negativen Effekte auf die Qualität und den Umfang der anderen geplanten Inhalte habe. Dennoch sei es trotz großer Bemühungen nicht gelungen, die Infanterie zufriedenstellend in das Spiel einzubauen. Dem Team bei Blue Byte und Ubisoft sei die Entscheidung nicht einfach gefallen, doch die Spieltiefe hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte seien das Herzstück der Serie.

"Daher haben wir als Team schweren Herzens die Entscheidung getroffen an unserem ursprünglichen Plan, uns auf erweiterte Seeschlachten zu konzentrieren und auf Landeinheiten zu verzichten, festzuhalten."

In den kommenden Monaten will Ubisoft weitere Details zu den erweiterten Seeschlachten preisgeben. Anno 1800 soll noch dieses Jahr erscheinen, hat aber noch keinen festen Releasetermin. Im Preview-Video zum Strategieknüller (unter dem Artikel) könnt ihr euch schon mal auf das zu erwartende Gameplay einstimmen.

