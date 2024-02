Das beste Anno: Bei den Top-3 habt ihr die gleiche Meinung wie wir

Eine Woche ist seit der Umfrage vergangen. Jetzt steht fest, welches Anno ihr am meisten mögt und welches am wenigsten.

Rankings finden wir einfach super. Deshalb gehen wir nach und nach die großen Spielereihen durch und sortieren sie von den besten zu den schlechtesten Vertretern – zumindest unserer Meinung nach. Aber Spiele sind Geschmackssache, also zählen andere Meinungen natürlich ebenfalls. Vor allem eure!

Vielleicht erinnert ihr euch: Vor einigen Tagen haben wir euch gebeten, an einer Umfrage zu eurem liebsten Anno teilzunehmen. Eure Antworten sind wie immer äußerst interessant. Außerdem deckt sich euer Ranking erschreckend genau mit unserem. Lediglich zwei Platzierungen sind vertauscht.

So habt ihr über Anno abgestimmt

Selten haben wir in unseren Rankings einen so eindeutigen Gewinner gesehen wie dieses Mal. Mehr als die Hälfte von euch sind sich einig, dass Anno 1800 der beste Ableger der ganzen Reihe ist. Die Top-3 seht ihr hier:

Normalerweise zeigen wir an dieser Stelle auch unser eigenes Ranking, doch das ist gar nicht nötig. Es sieht nämlich genauso aus wie bei euch. Stattdessen empfehlen wir euch, die Gesamtübersicht der Umfrage anzuschauen:

Jeder Zweite von euch ist der Meinung, dass Anno 1800 der beste Serien-Ableger ist.

Unser Ranking aller Anno-Spiele sieht tatsächlich fast genauso aus. Lediglich Platz 5 und Platz 6 sind vertauscht. Offenbar findet ihr Anno 2070 etwas besser als wir.

Das sagt ihr zur Abstimmung

Zahlen sind natürlich super, doch Worte sagen häufig viel mehr. So auch hier. Daher gucken wir uns doch mal eure Kommentare an. Duhn zum Beispiel erteilt Anno 1800 den Ritterschlag:

1800 ist definitiv das beste Anno, und es fällt schwer, danach ein altes Anno zu spielen.

Der Top-Kommentar stammt von Bartkor , der die wichtige Unterscheidung zwischen bestes Spiel und liebstes Spiel erklärt:

Das Beste muss ja nicht unbedingt Lieblingsteil bedeuten. Für mich ist Anno 1800 das beste, weil es einfach das Kompletteste ist. Mein Lieblingsteil ist jedoch immer noch 1602, da es den Stein ins Rollen gebracht und damit eine unfassbar tolle Serie hervorgebracht hat, die stets eine sehr gute Qualität geliefert und stets mit neuen und spannenden Ideen aufwartet.

Weiter unten in seinem Kommentar erwähnt er außerdem eine komfortable Eigenschaft von Anno 1800, die es von vielen anderen Spielen abhebt:

Das Tolle daran ist, dass man bei jedem neuen, komplexen Schritt selbst entscheiden kann, ob und wann man ihn nutzen möchte.

Welches Anno ist eurer Meinung nach Beste und welches ist euer Lieblingsteil? Welche Spielelemente schätzt ihr an den Titeln am meisten und welche Verbesserungsvorschläge habt ihr vielleicht sogar? Welche Spiele-Reihen sollen wir als nächstes ranken? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!