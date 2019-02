Fans von Anthem sorgen sich bereits öffentlich um die Zukunft von Entwickler Bioware. Konkret äußerte ein Nutzer auf Twitter die Hoffnung, dass EA den Entwickler nicht schließen möge. Lead Producer Mike Gamble begegnete diesem offen und erklärte, dass »viele Leute« Anthem spielen würden und Bioware große Unterstützung seitens EA erfahre.

Lots of folks are playing Anthem, and we’ve announced our live service plans. Don’t worry about that, we are getting great support. — Michael Gamble (@GambleMike) February 25, 2019

Bioware setzt also auch nach Release die Strategie fort, auf sozialen Medien wie Twitter direkt auf Fan-Feedback einzugehen. Bereits vor Veröffentlichung standen die Entwickler regelmäßig Rede und Antwort.

Zu den Hintergründen

Anthem hat am 22. Februar einen nicht optimalen Start hingelegt. In der internationalen Presse fielen die Wertungen für Biowares Shooter-Experiment lediglich durchwachsen aus. Auch wir vergaben mittelprächtige 67 Punkte für Anthem und kritisierten unter anderem die für Biowares Verhältnisse schwache Story sowie mangelnde Endgame-Inhalte.

Anthem ist als Service-Spiel konzipiert, soll also nach dem Release kontinuierlich um neue Inhalte erweitert werden und somit idealerweise Spieler über Jahre an sich binden. Allerdings tritt Anthem in der umkämpfen Sparte der Loot-Shooter an und hat mit Destiny 2, Warframe und The Division starke Konkurrenten. Zudem erscheint bereits am 15. März The Division 2, das den bekannten Inhalten und der Beta-Phase nach zu urteilen weit umfangreicher ausgestattet sein dürfte als Anthem.

Entsprechend sind Spieler nicht zu unrecht beunruhigt, ob sich Anthem angesichts der vielen hochkarätigen Mitstreiter um den Loot-Shooter-Thron durchsetzen kann. Und da Publisher EA unter seinem Dach bereits eine lange Liste von geschlossenen einstigen Traditions-Entwicklern vorweisen kann, ist die Sorge der Fans zumindest nicht aus der Luft gegriffen.