Anthem wird kein festes Story-Ende mit Abspann haben, zum Launch wird es noch keinen PvP geben und Romanzen sind ebenfalls vorerst nicht im Sci-Fi-Shooter vorgesehen. Diese und noch viel mehr Infos haben drei Bioware-Mitarbeiter in einem großen AMA (»Ask Me Anything«) auf Twitter verraten oder noch einmal bestätigt.

Hunderte spannende Fan-Fragen haben die beiden Produzenten Mark Darrah und Ben Irving sowie Biowares Head of Life Service Chad Robertson am 7. Februar beantwortet. Und Letzterer hat auch gleich die wichtigste Information aus dem AMA bekannt gegeben: Bioware plant künftig neue Javelins ins Spiel zu bringen. Aktuell stehen nur 4 Klassen zur Verfügung (Storm, Ranger, Interceptor und Colossus), aber nach dem Release dürfen wir uns offenbar auf weitere Kampfanzüge freuen.

Yes, we want to add more Javelins in the futurehttps://t.co/hgoxzYDinw