Wer Origin Access Premier abonniert hat, kann Anthem bereits vor Release in vollem Umfang spielen. Das hat viele Vorteile, sorgt allerdings auch für Probleme: Im gegenwärtigen Zustand plagen das Spiel noch einige Bugs.

Viele davon hat Bioware bereits adressiert, der Day-1-Patch soll am 22. Februar Besserung bringen. Nun taucht allerdings ein neues Problem auf: Anfänger landen versehentlich im Endgame, namentlich in der finalen Story-Mission.

Das Problem entsteht durch Quickplay: Überlasst man dem Matchmaking freie Hand, dann kann es passieren, dass man in Missionen landet, die man noch gar nicht freigeschaltet hat. Via Twitch finden sich Clips von Level-3-Spielern, die im Finale landen. Dort werden sie natürlich von den Gegnern mit einem Schuss erledigt - eine frustrierende Erfahrung, die außerdem das Ende der Story spoilert.

@Bio_Warner @BenIrvo @BioMarkDarrah why on earth are quickplay missions not locked to missions you’ve done? People can be spoiled like this, seems a major oversight