Der Anthem-Release steht bevor - und der GameStar-Test kommt in Kürze. Doch abseits der Bewertung von Gameplay-Mechaniken, Koop-Modus und Endgame in Anthem gibt's auch noch viele weitere spannende Fragen zu klären. Zum Beispiel: Was hat sich Bioware mit Anthem überhaupt gedacht? Sind Games-as-a-Service die Zukunft für Marken wie Dragon Age und Mass Effect? Und wie viel Singleplayer-DNA der besten Bioware-Spiele wie Baldur's Gate 2 steckt überhaupt noch in Anthem?

Der Anthem-Release ist Biowares letzte Chance

Ich bin mir sicher: Mit Anthem setzt Bioware alles auf eine Karte. Auch auf die Gefahr, dass Mass Effect und Dragon Age keinen Nachfolger mehr bekommen. Was für Folgen ein Fehlschlag für die einstigen RPG-Gurus aus Kanada haben könnte, lest ihr bei GameStar Plus.



Alte Story-Tugenden in Anthem und neue Online-Wege

Neuer Weg oder der Anfang vom Ende? Mit Anthem schlägt Bioware eine neue Richtung ein, die Langzeit-Fans und Singleplayer-Liebhaber verunsichert. Aber hat Bioware wirklich seine Wurzeln vergessen? Wir haben das Studio besucht und sind der Frage auf den Grund gegangen.



Anthem vs. Warframe: Die Free2Play-Blaupause

Ein Spiel, das kein Publisher haben wollte, erschaffen von einem Studio am Rande des Ruins, zieht Jahre später Millionen Spieler in seinen Bann. Weshalb, ist gar nicht so leicht zu erklären. Aber das Beispiel macht Schule. Autor Sascha Penzhorn zeigt, was Anthem von Warframe lernen kann.



Was machen die Ex-Bioware-Entwickler?

Dass Biowares Spiele aktuell blutleer wirken, hat einen guten Grund: Viele ehemalige Designer solcher Hits wie Mass Effect und Dragon Age haben das Studio verlassen und sich selbstständig gemacht. Jetzt veröffentlichen sie ihre eigenen Spiele - wir stellen euch zwei davon genauer vor.



