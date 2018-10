Anthem #AMAAAA - Paris Game Week - Restream von AnthemUniverse auf www.twitch.tv ansehen

Auf der derzeit stattfindenden Paris Games Week hat Bioware während eines Livestreams mehr von Anthem enthüllt. Zu sehen sind die bisher vier vorgestellten Charakter-Klassen, wie sie eine der ersten Missionen im Spiel erledigen und am Ende gegen einen Mini-Boss antreten.

Eine Aufzeichnung der rund 40-minütigen Gameplay-Vorstellung findet sich auf dem Twitch-Kanal AnthemUniverse. Zu Zwecken einer reibungslosen Präsentation wurden übrigens die Grafikeinstellungen auf niedrig gestellt, daher musste die visuelle Qualität im Vergleich zu vorherigen Trailern Federn lassen. Bis Minute 10:00 hatte der Livestream zudem mit Audio-Problemen zu kämpfen. Da sich die Spieler währenddessen aber nur in einer Basis befinden, gehen hier keine wichtigen Informationen verloren.

Sobald sich die Javelin-Exoskelette in den Kampf stürzen, sehen wir dafür den Storm-Javelin in Aktion. Bei Minute 20:00 aktiviert der auf Fernkampfangriffe spezialisierte Kampfanzug außerdem seine Ultimate-Fähigkeit. Er ruft einen Art Ministurm hervor, der in einem kleinen Gebiet mit mehreren Elementen zuschlägt und alle Gegner im Wirkungsbereich trifft.

Mehr Livestreams geplant

Laut der offiziellen Beschreibung fühlt sich der Storm-Javelin am wohlsten, wenn sich seine Gegner einige Meter von ihm entfernt befinden: »Und während der Storm schier unglaubliche Mengen an Elementarkräften umwandeln kann, mangelt es ihm an defensiven Eigenschaften.«

Neben dem Elementar-Zauberer zeigt auch der Interceptor seine stärkste Fähigkeit (zu sehen ab circa 30:50). Bioware bezeichnet ihn selbst als »Space Ninja«, da er blitzschnell über das Schlachtfeld fegt und vor allem im Nahkampf enormen Schaden anrichten kann. Während seiner Ulti beschwört er zwei Klingen und teleportiert sich von Feind zu Feind.

Am 1. November soll ein weiterer Livestream mit noch mehr Spielszenen folgen. Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

