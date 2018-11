BioWare hat in einem Livestream die umfassenden Customization-Optionen der Javelins in Anthem vorgestellt. Mit dabei im über 40 Minuten langen Video waren Character Director Francis Lacuna, Associate Producer Leah Shinkewski und Lead Producer Ben Irvine.

Das Team stellte die Anpassungsmöglichkeiten vor, ging aber nicht darauf ein, wie man sie freischalten kann - auch nicht darauf, ob es sich um Mikrotransaktionen handelt. Die Javelin-Anzüge kommen in vier unterschiedlichen Klassen im Spiel vor: Ranger, Storm, Colossus, und Interceptor. Bei den Kollegen von der Gamepro lest ihr ausführlich, was jeder der Anzüge für Fähigkeiten mitbringt.

Jeder Körperteil lässt sich einzeln anpassen

Die Anpassungen selbst beeinflussen aber nur das Aussehen und nicht die Kräfte des Javelins. Über die »Schmiede«-Funktion im Menü, lässt sich jeder Teil des Anzugs einzeln anpassen und färben. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch im Stream unter der News anschauen.

In Anthem hat sich die Menschheit in einer fremden Alienwelt hinter einer riesigen Mauer verschanzt, nur Freelancer in Javelin-Anzügen trauen sich heraus. Ihr könnt dabei allein oder im Koop vorgehen, wie genau das funktioniert, erklären wir in unserem Special zur Welt und den Missionen. Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Anthem Developer Livestream featuring Lead Producer Ben Irving and BioWare guests! - #AnthemGame von anthemgame auf www.twitch.tv ansehen