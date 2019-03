Respawn Entertainment hat neue Zahlen zum Battle-Royale-Hit Apex Legends veröffentlicht. Einen Monat nach Release hat der außergewöhnliche Ego-Shooter 50 Millionen Spieler angesammelt.

Ein starker Start: Bereits nach acht Stunden knackte Apex die Millionenmarke, nach drei Tagen erhöhte das Spiel schon 10 Millionen registrierte Nutzer. Nach einer Woche lag Apex Legends bei 25 Millionen Spielern, nun hat der Shooter diese Zahl also noch mal verdoppelt.

Wie viele Spieler davon tatsächlich regelmäßig spielen und nicht nur für zwei Minuten reingeschaut haben, verraten die Entwickler von Respawn allerdings nicht. Dafür hat Studiochef Vince Zampella auf Twitter ein Video mit Statistiken geteilt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

Die Entwickler haben außerdem ein paar augenzwinkernde Statistiken eingebaut. Beispielsweise machen sie sich selbst über die Mozambique lustig, eine Shotgun-Pistol mit nur drei Schuss im Magazin, die aktuell als schwächste Waffe im Spiel angesehen wird.

Als es im Video um die Anzahl an Mozambique-Kills geht, schrumpft eine zunächst große Zahl zusammen und wird am Ende durch ein Fragezeichen ersetzt. Außerdem hält Respawn fest, dass es nicht genug Kills mit dem Care-Paket gab, dem Ultimate von Lifeline. Und ja, es gibt auch eine Statistik für Grampa-Triple-Take-No-Scope-Kills.

Der zweite Teil des Videos ist eine Hommage an die Community: Hier teilen die Entwickler Artworks und inspirierende Momente aus Apex Legends. Aber genug geschwafelt, das Video findet ihr am Ende dieser Meldung.

Stealth-Release und Twitch-Offensive:

Wie Apex Legends so irre erfolgreich werden konnte (Essay)

Thank you to the 50 million players that have shown up in the first month since Apex Legends launched! You have all made this something special and there's much more to come! pic.twitter.com/EoDcjF5q9E