Es hätte ein schwerer Kampf auf dem übersättigten Battle-Royale-Markt werden können. Doch Apex Legends, das neue Battle-Royale-Spiele von Titanfall Entwickler Respawn, verbucht aktuell einen Erfolg nach dem anderen. Nur acht Stunden hat es gedauert, bis Apex Legends eine Million Spieler angesammelt hatte. Da gratulierte selbst der Erfinder von Playerunknown's Battlegrounds.

Der neueste Meilenstein: Nach 72 Stunden steht es nun bei zehn Millionen Spielern. Das hat Studiochef Vince Zampella in einer Pressemeldung bekanntgegeben und sich bei den Fans bedankt.

"Das war wirklich eine unglaubliche Reise. Wir haben getestet und angepasst. Wir haben diskutiert und zugestimmt. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir etwas Magie gespürt haben. Wir wussten, dass es gewagt ist, das Franchise in diese Richtung zu lenken, Free-to-Play zu gehen und einen Überraschungs-Launch zu machen. Aber wir haben uns in Apex Legends verliebt und wollten, dass auch andere Leute es spielen.



Wir hofften, dass ihr es auch so sehr wie wir lieben würdet, aber nicht einmal in unseren kühnsten Träumen konnten wir uns diese Masse an Unterstützung und Positivität vorstellen. Von allen von uns bei Respawn, danke, dass ihr Apex Legends eine Chance gebt. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Das ist erst der Anfang! Wir haben noch so viel vor dieses Jahr."