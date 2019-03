Zusammen mit dem Start von Season 1 erschien mit dem Adrenalin-Junkie Octane die erste neue Legende von Apex Legends. Neben weiteren Items und einer Waffe soll noch in der gleichen Season ein zweiter Charakter kommen. Das geht zumindest aus der Beschreibung der ersten Staffel auf der offiziellen Playstation-Seite hervor.

Zwei neue Legenden, eine neue Waffe und zwei Items sollen den Informationen zum Battle-Pass nach zu urteilen im Laufe der ersten Season erscheinen, die zum Zeitpunkt dieser News noch weitere 85 Tage andauern wird. Mit Octane haben wir bereits den ersten Neuzugang erhalten. Und der erste neue Schießprügel Havoc erschien sogar schon vor dem Start der Season. Dementsprechend sollte es innerhalb der nächsten drei Monate noch einen weiteren geben.

Voraussichtlich wird es sich bei der nächsten Legende und der neuen Waffe um Wattson und das L-Star Maschinengewehr handeln. Hinweise auf beide fanden Dataminer bereits in der Vergangenheit, und diese verdichteten sich zwischenzeitlich weiter.

Der professionelle Twitch-Streamer und Ex-CS:GO-Spieler Michael Grzesiek - bekannt unter seinem Pseudonym Shroud - erklärte in seinem Stream, dass er Octane vor 10 Monaten bei Entwickler Respawn Entertainment antestete und zu dieser Zeit auch Wattson bereits spielbar war. Seine Vermutung ist, dass die beiden Neuzugänge schon seit langem als Inhalte für die erste Season geplant waren.

Welche Waffen kommen nach Season 1? Kürzlich fanden Dataminer zudem ganze sechs neue und fertig modellierte Schießeisen in den Dateien des kostenlosen Battle-Royale-Shooters. Bei denen handelt es sich zum Teil wieder um alte Bekannte aus Titanfall 2:

Most of these weapons were added into the files with Season 1.



Considering that Octane, the brand new Legend, has ping dialogue for all 6 of these, mean they are most likely real.



Note:



Launcher & GrenadeLauncher have no models, they are probably renamed models.