Apex Legends feiert den Jahrestag mit Geschenken und Season 4

Am 4. Februar 2019 feierte Apex Legends seinen Überraschungslaunch. Genau ein Jahr später geht es in die nunmehr vierte Season. Zu deren Start gibt es nicht nur neue Inhalte wie den Attentäter Revenant, sondern auch Login-Boni für alle, die sich bis zum 11. Februar 2020 einloggen.

Das bekommt ihr kostenlos

Waffen-Charme: Jahr 1 Origami Flyer

Jahr 1 Origami Flyer Badge: Jahr 1 Loyalty. Die sieht anders aus, je nachdem wann ihr euch das erste Mal eingeloggt habt.

Jahr 1 Loyalty. Die sieht anders aus, je nachdem wann ihr euch das erste Mal eingeloggt habt. Bonus-XP: 10.000 Erfahrungspunkte für euer erstes Match am Tag. Diesen Bonus gibt es bis zum 11. Februar jeden Tag aufs Neue.

Die Inhalte von Season 4

Mit der aktuellen Season gibt es nicht nur neue Inhalte, sondern zudem Änderungen an den alten. Neben Anpassungen am Balancing sind auch größere Umstellungen am Gameplay Teil des Updates. Hier stellen wir euch die wichtigsten vor.

Neue Legende Revenant: Der Attentäter kann Wände länger hochlaufen, bewegt sich geduckt schneller und darf mit seinem Ultimate gar Teamkollegen vor dem Tod bewahren.

Der Attentäter kann Wände länger hochlaufen, bewegt sich geduckt schneller und darf mit seinem Ultimate gar Teamkollegen vor dem Tod bewahren. Neue Waffe Sentinel: Ein Scharfschützengewehr, das ihr mit einer Schildbatterie aufladen könnt. So macht es besonders viel Schaden an den Schilden eurer Feinde.

Ein Scharfschützengewehr, das ihr mit einer Schildbatterie aufladen könnt. So macht es besonders viel Schaden an den Schilden eurer Feinde. Mapänderungen: World's Edge ändert sich. Unter anderem ist die Hauptstadt jetzt geteilt und ein riesiger Planetenernter steht im Zentrum.

World's Edge ändert sich. Unter anderem ist die Hauptstadt jetzt geteilt und ein riesiger Planetenernter steht im Zentrum. Munition für Scharfschützengewehre: Anstatt schwere und leichte Munition zu verwenden, gibt es spezielle Munition für die Sentinel, Longbow, Triple Take und Charge Rifle.

Anstatt schwere und leichte Munition zu verwenden, gibt es spezielle Munition für die Sentinel, Longbow, Triple Take und Charge Rifle. Turbocharger entfernt: Der Aufsatz, mit dem sich manche Energiewaffen schneller aufladen, wurde entfernt.

Die vierte Season von Apex Legends ist mit drei Monaten wieder etwas kürzer. Sie wird bereits am 5. Mai 2020 enden. Battle Charge - Season Nummer 3 - dauerte ganze vier Monate.

Über Season 5 wird bereits spekuliert. Als nächste Legende vermuten Fans derzeit Loba, wohingegen es sich bei der kommenden Waffe um die Sidewinder handeln könnte.