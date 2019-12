Winter Event von Apex Legends verzichtet auf Battle Royale

Seit dem 12. Dezember läuft das Weihnachts-Event von Apex Legends. Noch bis zum 6. Dezember könnt ihr euch entsprechend festliche Belohnungen verdienen und den zeitlich begrenzten Event-Modus spielen.

Ein kurzer Trailer zeigt euch, welche Items und Skins ihr über den Verlauf des Events bekommen könnt und gibt zudem einen kurzen Einblick in den neuen Team-Spielmodus.

Weniger Battle-Royale über die Feiertage

Der Event-Modus Winter Express: Hier verabschiedet ihr euch vom üblichen Battle-Royale-Prinzip. Drei Teams mit jeweils drei Spielern treten gegeneinander an und müssen auf der Map verteilte Punkte erobern. Euer Loadout ist dabei vorgegeben. Looten fällt weg.

Mapänderungen: Mirage hat sein Partyboot nach World's Edge geschafft. Dadurch könnt ihr euch in einem neuen Areal prügeln.

Neue Kosmetik: Durch den Abschluss von einigen Herausforderungen bekommt ihr spezielle Event-Items. Darunter sind zwei legendäre Waffenskins.

Neue Lootboxen: Insgesamt könnt ihr aus neuen Lootboxen insgesamt 24 weitere kosmetische Items bekommen. Alternativ kauft ihr die direkt mit der Echtgeldwährung Apex Coins.

Neues Heirloom: Wenn ihr alle speziellen Event-Skins besitzt, bekommt ihr das Heirloom-Item von Pathfinder. Bei dem handelt es sich um zwei Boxhandschuhe. Die verändern das Aussehen eurer Nahkampfangriffe. Spielerische Auswirkungen gibt es nicht.

Wann kommt Season 4? Die aktuelle Season von Apex Legends ist einen ganzen Monat länger als gewohnt. Das nächste große Content-Update wird erst Anfang Februar 2020 erscheinen.

