Einer der größten Steam-Shooter kassiert heftige Abreibung, rauscht auf »äußerst negativ« ab

Ein großer Teil der kürzlich verfassten Rezensionen zu Apex Legends fallen negativ aus.

Der Free-to-Play Helden-Shooter Apex Legends wird auf Steam derzeit mit negativen Bewertungen förmlich überschwemmt. Mehr als 80 Prozent der knapp 30.000 Rezensionen in den vergangenen 30 Tagen waren ein Daumen nach unten. Das führt auf Steam insgesamt zur Bewertung äußerst negativ .

Dabei kommt das Review-Bombing mit Ansage. Denn kürzlich kündigten die Entwickler Änderungen am saisonalen Battle Pass an. Diese führten im Prinzip dazu, dass Fans für das Spiel künftig deutlich mehr Geld ausgeben müssen.

Eine ausführliche Übersicht zu den Änderungen findet ihr im Artikel von unserem Kollegen Tillman Bier, den wir euch hier verlinken:

Was sagt die Community?

Die Kritik der Spieler auf Steam richtet sich hauptsächlich gegen den neuen Battle Pass. So schreibt ein Spieler mit knapp 1.500 Stunden Spielzeit:

Jetzt, mit dem neuen Battle-Pass-System, lösche ich das Spiel, wie auch die meisten Spieler, tschüss!

Andere wiederum kritisieren, dass sich Apex Legends nicht weiterentwickle. Das Spiel habe etwa mit Cheatern zu kämpfen. Das Problem werde aber nicht angegangen, wie ein User mit knapp 1.000 Spielstunden schreibt:

EA und Respawn weigern sich, das Problem der Cheater anzugehen. Die neuen Ereignisse sind jetzt teurer als je zuvor. [...] Dieses Spiel ist gealtert wie Milch und wenn sich die Dinge nicht ändern, wird es sehr schnell zusammenbrechen.

Hinter Apex Legends steht der Publisher Electronic Arts - und mit dem haben wir uns schon vor einiger Zeit ausführlich in einem Videotalk auseinandergesetzt. Schaut doch selber einmal rein:

1:46:19 Was stimmt nicht mit Electronic Arts?

Spielerzahlen seit Tagen rückläufig

Auch bei den Spielerzahlen lässt sich ein negativer Trend ablesen. In den vergangenen Monaten spielten zwischen 430.000 und 470.000 Spieler Apex Legends gleichzeitig. Seit vergangener Woche hat sich die Spielerzahl fast halbiert, liegt derzeit bei 240.000 (Stand: 14. Juli).

Doch auch mit diesen Werten rangiert der Shooter unter den Top 10 der Spiele mit den meisten Spielern auf Steam. Ob der Protest der Community etwas bewirkt, bleibt abzuwarten. Das hängt sicherlich auch davon ab, ob und wenn ja, welche Konsequenzen EA aus den aktuellen Ereignissen zieht.

Apex Legends ist nicht der einzige Shooter, der momentan mit Problemen zu kämpfen hat. Jüngst erschien etwa der Loot-Shooter The First Descendant auf Steam – und sammelte zum Start massenhaft negative Reviews. Von über 12.000 Rezensionen waren gerade einmal 46 Prozent positiv. Die Gründe dafür lest ihr im dazugehörigen Artikel, den wir euch in die Linkbox gepackt haben.