Aquaman - Erste Bilder zeigen den Bösewicht Black Manta und mehr

Die DC Comic-Verfilmung Aquaman mit Jason Momoa als neuer Superheld im DC Extended Universe kommt Ende des Jahres in die Kinos, doch bisher gibt es noch nicht viel vom Film zu sehen. Nun veröffentlicht das US-Magazin EW exklusiv erste Bilder aus dem Film. Damit dürfte es bis zum Erscheinen des ersten Trailers nicht mehr lange dauern.

Erstes Bild vom Gegenspieler Black Manta

Auf den gezeigten Bildern sehen wir neben dem Titelhelden Arthur Curry aka Aquaman auch einen ersten genauen Blick auf den Gegenspieler des Superhelden: David Kane aka Black Manta, gespielt von Yahya Abdul-Mateen II, der sich mit dem Herrscher des Königreichs von Atlantis anlegen wird.

Des weiteren sehen wir erstmals Amber Heard als Aquamans Frau Mera, Willem Dafoe als Nuidis Vulko, Patrick Wilson als König Orm, Aquamans Bruder und Ocean Master, sowie Nicole Kidman als Königin Atlanna.

Kinostart im Dezember 2018

Jason Momoas Aquaman hatte bereits seinen ersten Auftritt in den DC-Filmen Batman v Superman: Dawn Of Justice (2016) und Justice League (2017) an der Seite von Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman und Gal Gadot als Wonder Woman.

In seinem ersten Solo-Abenteuer von Regisseur James Wan (Saw, Insidious, Fast & Furious 7) lernen wir mehr über die Geschichte des Superhelden kennen. Deutscher Kinostart ist am 20. Dezember 2018.