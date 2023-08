Armored Core 6 durchgespielt, ohne auch nur einmal eine Waffe abzufeuern - wie geht das?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Sicher gibt es viele Spielerinnen und Spieler dort draußen, die beim Anblick von Armored Core 6: Fires of Rubicon eher die Stirn runzeln, möchten sie doch schlicht nur mehr Elden Ring sehen. Der Youtuber ZeroLenny hat sich nun einen Weg überlegt, der sicher manchen Schwert-und-Schild-Recken aus den Zwischenlanden erfreuen würde: Er hat sich erfolgreich durch Armored Core 6 geprügelt. Schusswaffen jeglicher Art waren in diesem Challenge-Run verboten.

Wie das genau ausschaut, zeigt er euch im oben verlinkten Youtube-Video.

Eine Frage des Rammens, Schlagens und Tretens

Sobald in Armored Core 6 alle Waffen abgelegt werden, bleiben dem Spieler nur noch drei Attacken: Rammen per Boost, Schlagen oder Treten. Durch verschiedene Upgrades maximierte ZeroLenny seinen Schadensoutput und die Beweglichkeit, um schnell an die Gegner ran- und nach einigen Schlägen oder einem Tritt, wegzukommen.

Zum Beispiel setzt er eine Batterie ein, die kurz möglichst braucht, um wiederaufzuladen, aber eher weniger Gesamtkapazität hat: ideal für Hit-and-Run-Manöver. Als Unterleib des Armored Cores wählte er die vierbeinige Variante, da diese einen guten Kompromiss aus Agilität und Trittschaden darstellt.

Allerdings musste ZeroLenny eines auf alle Fälle im Überfluss mitbringen: Geduld. Denn auch wenn weite Teile des Spieles recht flott von der Faust gehen, braucht es bei den Endbossen mitunter nicht nur ein gutes Verständnis für die Mechaniken und Positionierung. Er musste eben vor allem Zeit und Frosttoleranz im Gepäck haben, da Fehlschläge wahrscheinlich und seine Schadenwerte im Vergleich zu explosiveren Spielstilen geringer sind.

Ein Hauptvorteil der primitiven Methode des Kampfes ist aber das Staggern der Gegner, wodurch selbst etliche stärkere Varianten nach einigen Treffen ohne Ausdauer zusammenbrechen.

Tutorial als Herausforderung

Als besonders herausfordernd entpuppte sich sogar die Tutorialmission, denn in dieser hatte der Spieler noch nicht die Gelegenheit, die Waffen abzulegen, kann also zum Beispiel noch nicht schlagen. ZeroLenny rammte deshalb dem fliegenden Boss Millimeter für Millimeter seines Lebensbalkens mit krachenden Ganzkörperattacken gegen die Panzerung weg.

Was haltet ihr von dieser Spielweise? Montiert auch ihr jetzt direkt in der Mechbay die Waffen von eurem Armored Core und zieht schlagend, rammend und tretend in die nächste Schlacht? Habt ihr euch selbst schonmal in einem From Software einem Challenge-Run angenommen? Schreibt uns eure Erfahrung und Meinung gerne in die Kommentare!