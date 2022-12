Armored Core 6 wird kein Soulsborne - behält aber deren größte Stärke

Es ist offiziell: Das nächste Spiel von FromSoftware wird Armored Core 6. Richtiges Gameplay zu dem Mech-Shooter lässt aber aktuell noch auf sich warten. Damit fragt sich vielleicht der ein oder andere Fan des Studios hinter Titeln wie Elden Ring oder Dark Souls: Was für ein Spiel soll Armored Core 6 überhaupt werden?

Diesbezüglich bringt nun FromSoftwares Studiochef Hidetaka Miyazaki im Gespräch mit IGN etwas Licht ins Dunkel. Das wichtigste vorweg: Mit Armored Core 6 möchten die Entwickler nicht ihre eigenen Spiele wie zum Beispiel Elden Ring oder Dark Souls imitieren. Trotzdem soll es gewisse Stärken geben, die gerade Fans der sogenannten Soulsbornes begeistern.

Armored Core 6: Fires of Rubicon ansehen

Was für ein Spiel wird Armored Core 6 überhaupt?

Armored Core 6 erinnert nicht gerade an die prominentesten Titel von FromSoftware - wie zum Beispiel Elden Ring, Sekiro, Bloodborne oder Dark Souls. Stattdessen geht es in die postapokalyptische Zukunft, in dem sich gigantische und schwer bewaffnete Kriegsmaschinen gegenseitig verkloppen und beschießen. Armored Core 6: Fires of Rubicon wird nämlich ein mehr oder weniger klassischer Mech-Shooter.

Wie der Titel vielleicht schon verrät, handelt es sich bei Fires of Rubicon freilich nicht um den ersten Teil der Armored Core-Reihe. Das erste Spiel erschien bereits 1997, der bis dato jüngste Teil 2012. Eine direkte Fortsetzung zu Teil 5 wird Fires of Rubicon allerdings nicht, FromSoftware erzählt eine eigene Geschichte.

Zuvor stand übrigens meistens der Multiplayer-Modus und die persönliche Anpassung des eigenen Mechs im Fokus. Game Director Masaru Yamamura betont aber, dass Armored Core 6 trotz Mehrspieler-Modi auf Singleplayer-Inhalte fokussiert. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

Was Armored Core 6 ähnlich macht

Die Gemeinsamkeiten: Damit ist die erste Gemeinsamkeit von Armored Core 6 mit Spielen wie Elden Ring oder Dark Souls offensichtlich. Laut Yamamura steht bei dem neuen Mech-Shooter die Story im Fokus, der vor allem auf Singleplayer-Content setzt. Multiplayer- und Versus-Modi sind aber ebenfalls geplant.

Die Bosskämpfe von Armored Core 6 sollen laut Yamamura dabei das Highlight von Armored Core 6 darstellen. Damit gibt es eine weitere Parallele zu den Souls-Spielen des Entwicklerstudios, die gerade für ihre Bosskämpfe berüchtigt sind.

Natürlich gibt es wieder dieselbe Essenz dieser Kämpfe, in denen der Spiele die Bewegungen liest und mit ihnen zu spielen lernt - wie es für FromSoftware typisch ist. In [Armored Core 6] gehen sowohl unsere eigene Maschine als auch die des Gegners aggressiv und brutal in ihren Angriffen vor. Wir entwickeln dieses Spiel, damit Spieler die Dynamik und die Intensität der Bosskämpfe erleben können, die nur mit Mechas möglich ist. Ebenso gibt es die einzigartigen Aspekte von Armored Core, wie zum Beispiel die Einrichtung der passenden Bauteile, um damit selbst die stärksten Gegner zu besiegen. Masaru Yamamura im Interview mit IGN

Die Beschreibungen von Yamamura erinnern dabei vor allem an das aggressive Gameplay von Sekiro: Shadows Die Twice. Dem Game Director zufolge gibt es aber einen Unterschied in der Form, dass der Spieler mit unerbittlichen Fern- und Nahkampf-Angriffen die Haltung des Gegners bricht und so massiven Schaden verursacht.

Was Armored Core 6 anders macht

Die Unterschiede: Im Gegensatz zu Elden Ring wird Armored Core 6 auf keine Open World setzen. Ebenso klingen die Beschreibungen der Entwickler nicht danach, dass sich eine Spielwelt linear erkunden lässt - wie es zum Beispiel in Dark Souls oder Sekiro der Fall ist. Stattdessen setzt Armored Core 6 auf einen Missions-basierten Story-Modus, im Zuge dessen wir ein Ziel nach dem anderen angehen.

Umso mehr Freiheit soll es dafür übrigens in der persönlichen Anpassung des eigenen Mechs geben. Wie bereits erwähnt und für die Spielereihe mehr als üblich, wirkt sich die Individualisierung bestimmter Bauteile massiv auf das Gameplay und die Kämpfe auf. Wer gerne an einem gigantischen Kampfroboter herum bastelt und dabei Zahlen in alle möglichen Richtungen verändert, dürfte damit auf seine Kosten kommen.

Was ihr sonst zu Armored Core 6 wissen solltet

Armored Core 6: Fires of Rubicon soll irgendwann 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen - einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit nicht. Dafür könnt ihr schon einmal einen Blick auf die offizielle Steam-Seite werfen, auch wenn die Details dort bisher noch überschaubar bleiben.

Was haltet ihr von der Ankündigung von Armored Core 6? Interessiert euch das neue Spiel der Elden Ring- und Dark Souls-Entwickler FromSoftware? Oder lässt euch der Mech-Shooter eher kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!