Durch Spiele wie Demon Souls, Bloodborne und natürlich die Dark Souls-Reihe hat sich der japanische Entwickler From Software den Ruf als eines der aktuell ikonischsten Spielestudios erarbeitet.

Ende nächsten Monats, genauer gesagt am 25. Februar 2022, erscheint mit Elden Ring ihr nächster Titel im Soulsborne-Genre. Doch was kommt danach? Erste geleakte Screenshots zeigen, dass es statt düsterem Fantasy-Setting wieder Schlachten mit riesigen Mechs geben soll.

Woran arbeitet From Software genau? Im Gaming-Forum ResetEra hat der User Red Liquorice kürzlich erste Details zum nächsten Spiel der Dark-Souls-Entwickler verraten. Laut eigenen Angaben hat er an einer Kundenumfrage des Entwicklers teilgenommen, bei dem Screenshots, Videos und Infos zu einem neuen Teil der Armored Core-Reihe gezeigt wurden.

Laut dem Leaker sollen mehrere potenzielle Namen des Nachfolgers in der Umfrage aufgetaucht sein, darunter Armored Core 6, Armored Core VI oder einfach nur Armored Core.

Was könnte Armored Core 6 für ein Spiel werden? Die Armored Core-Spiele sind Third-Person-Shooter, bei denen die Spieler riesige Mechs – die namensgebenden Armored Cores – steuern. Die Titel der Reihe sind bislang konsolenexklusiv für PlayStation und Xbox erschienen, der fünfte und bislang letzte Ableger der Serie wurde 2012 veröffentlicht.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum Twitter-Inhalt

Die ersten geleakten Screenshots zeigen eine Reihe von Mechs, die in verschneiten Industrieugebieten sowohl im Fern- als auch im Nahkampf aufeinandertreffen. Laut Red Liquorice soll das Gameplay in den gezeigten Spielszenen aber durchaus an Dark Souls erinnert haben – insbesondere die Bosskämpfe:

Der Bosskampf sah ziemlich nach Souls aus - die Schüsse aus großer Entfernung erinnerten mich an Virtua On, das ist mein Bezugspunkt, ich bin kein Mech-Fan und habe keine AC-Spiele gespielt. Der Spielercharakter in einem weißen Mech ging nah an den größeren Roboterboss heran und kämpfte mit einem Energie- oder Laserschwert, das sah aus wie in Souls.

Der Spieler in demselben weißen Mech schien ein paar anderen Spielern in der Ferne zu folgen (Koop?) und sie liefen (vielleicht flogen sie nahe am Boden) durch ein verschneites Gebiet in Richtung einer großen Mauer oder eines Tores, auch das sah nach Souls aus, die Weite der Architektur, aber es war keine Burg, eher eine abgenutzte Metall-/Steinmauer oder ein Tor. Es war ziemlich kurz.