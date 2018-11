Der Steam-Marktplatz von Artifact öffnet seine Toren. Er ist wohl die größte Besonderheit in Valves Kartenspiel: Es verzichtet komplett auf ein Free2Play-Modell, wir müssen für Karten immer zahlen - dafür können wir sie anders als in Hearthstone auch für Echtgeld auf Steam verscherbeln. Schon einige Stunden vor Launch haben die Entwickler diese Möglichkeit nun in der Beta freigeschaltet. Allerdings bislang nur für gewöhnliche und ungewöhnliche Karten, nicht für seltene.

Enabling the market today for commons/uncommons, to get testing on the in-game market UI. Rares will be off market until launch, as short term supply/demand imbalance might cause short term high equilibrium prices. No reason to kick things off with an artificial bubble.